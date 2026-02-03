Асу Алмабаев получил травму: бой с Морено в UFC отменен

Поединок Алмабаев-Морено должен был стать главным событием на турнире UFC Fight Night в Мексике 28 февраля, но он не состоится. Всему виной — травма, полученная Асу на тренировках за два дня до вылета в США.

— Ситуация такова: я получил травму руки за два дня до вылета. Я не хочу говорить о травме, я никогда не отказывался от боя, с кем бы я ни дрался, подготовка шла хорошо, все было готово. Но теперь, сколько бы ударов ни наносил, я ничего не могу изменить. Чему быть, того не миновать, — написал Асу Алмабаев в своем Instagram.

Но есть и хорошие для казахстанца новости — он остается в UFC.

— У меня осталось еще пять боев в этой серии, мой контракт продлен, впереди еще много интересных поединков, — заверил Асу Алмабаев.

Ранее эксперты рассказывали, что мог бы получить Асу Алмабаев в случае победы над Морено.

Также другой казахстанский боец, второй номер рейтинга полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов перенес еще одну операцию и выбыл как минимум до конца года. Правда, исключение из рейтинга за длительный простой ему не грозит, эксперты объяснили, почему.