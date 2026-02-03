РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Асу Алмабаев получил травму: бой с Морено в UFC отменен

    Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев, седьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе, получил травму и не сможет провести бой с пятым номером рейтинга UFC мексиканцем Брэнодом Морено 28 февраля, передает агентство Kazinform.

    Асу Алмабаев
    Фото: Instagram Асу Алмабаева

    Поединок Алмабаев-Морено должен был стать главным событием на турнире UFC Fight Night в Мексике 28 февраля, но он не состоится. Всему виной — травма, полученная Асу на тренировках за два дня до вылета в США.

    — Ситуация такова: я получил травму руки за два дня до вылета. Я не хочу говорить о травме, я никогда не отказывался от боя, с кем бы я ни дрался, подготовка шла хорошо, все было готово. Но теперь, сколько бы ударов ни наносил, я ничего не могу изменить. Чему быть, того не миновать, — написал Асу Алмабаев в своем Instagram.

    Но есть и хорошие для казахстанца новости — он остается в UFC.

    — У меня осталось еще пять боев в этой серии, мой контракт продлен, впереди еще много интересных поединков, — заверил Асу Алмабаев.

    Ранее эксперты рассказывали, что мог бы получить Асу Алмабаев в случае победы над Морено.

    Также другой казахстанский боец, второй номер рейтинга полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов перенес еще одну операцию и выбыл как минимум до конца года. Правда, исключение из рейтинга за длительный простой ему не грозит, эксперты объяснили, почему. 

    Теги:
    Спорт UFC спортсмены Казахстана ММА
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают