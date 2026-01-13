РУ
    19:03, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Цену победы Асу Алмабаева над Брэндоном Морено озвучили в UFC

    28 февраля в столице Мексики Мехико состоится вечер смешанных единоборств UFC Fight Night, в главном бою которого сойдутся бойцы наилегчайшего веса казахстанец Асу Алмабаев и мексиканец Брэндон Морено, передает Kaziform.

    Асу
    Фото: instagram.com/ufc

    В анонсе мероприятия отмечено, что поединок между 7-м номером рейтинга Асу Алмабаевым и 5-м номером рейтинга Брэндоном Морено имеет стратегическое значение для обоих бойцов.

    Отмечено, что 32-летний мексиканец Брэндон Морено (29-3-2) из Тихуаны (Мексика) намерен продемонстрировать еще одно впечатляющее выступление на родине.

    — Любимец публики за свои неизменно захватывающие поединки, Морено радовал зрителей победами над Дейвесоном Фигейредо (дважды), Каем Кара-Франсом (дважды) и Брэндоном Ройвалом. Теперь он намерен защитить свой домашний титул, одержав еще одну эффектную победу нокаутом в бою против Алмабаева, — сообщает сайт UFC.

    31-летнего Асу Алмабаева (23-3) из Алматы сайт UFC называет мастером болевых приемов.

    — Асу планирует заставить замолчать публику, одержав убедительную победу над Морено. Мастер болевых приемов, он имеет в своем активе победы над Алексом Пересом, Хосе Очоа и Матеусом Николау. Теперь Алмабаев нацелен на самую важную победу в своей карьере и на то, чтобы войти в число претендентов на титул в наилегчайшем весе, — говорится в анонсе.

    Напомним, что ранее Асу Алмабаев и Шавкат Рахмонов сдали рекордные допинг-тесты. 

