Цену победы Асу Алмабаева над Брэндоном Морено озвучили в UFC

В анонсе мероприятия отмечено, что поединок между 7-м номером рейтинга Асу Алмабаевым и 5-м номером рейтинга Брэндоном Морено имеет стратегическое значение для обоих бойцов.

Отмечено, что 32-летний мексиканец Брэндон Морено (29-3-2) из Тихуаны (Мексика) намерен продемонстрировать еще одно впечатляющее выступление на родине.

— Любимец публики за свои неизменно захватывающие поединки, Морено радовал зрителей победами над Дейвесоном Фигейредо (дважды), Каем Кара-Франсом (дважды) и Брэндоном Ройвалом. Теперь он намерен защитить свой домашний титул, одержав еще одну эффектную победу нокаутом в бою против Алмабаева, — сообщает сайт UFC.

31-летнего Асу Алмабаева (23-3) из Алматы сайт UFC называет мастером болевых приемов.

— Асу планирует заставить замолчать публику, одержав убедительную победу над Морено. Мастер болевых приемов, он имеет в своем активе победы над Алексом Пересом, Хосе Очоа и Матеусом Николау. Теперь Алмабаев нацелен на самую важную победу в своей карьере и на то, чтобы войти в число претендентов на титул в наилегчайшем весе, — говорится в анонсе.

Напомним, что ранее Асу Алмабаев и Шавкат Рахмонов сдали рекордные допинг-тесты.