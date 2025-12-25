Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев сдали рекордные допинг-тесты

Информацией о сдаче допинг-проб Алмабаевым и Рахмоновым поделился аккаунт UFC Drug Testing Watch, публично отслеживающий допинг-контроль бойцов UFC.

Отмечено, что для Шавката Рахмонова это уже 4-й допинг-контроль в 2025 году, и это при том, что он ни разу не проводил бои. В текущем рейтинге UFC Шавкат Рахмонов занимает второе место в полусреднем весе.

Асу Алмабаев сдал 6-й допинг-тест за 2025 год, при этом он провел за отчетный период три боя. Один из них — с Манелем Капе, Алмабаев проиграл, а вот поединки с Хосе Очоа и Алексом Перезом выиграл. Асу занимает седьмое место в рейтинги UFC в наилегчайшем весе.

Напомним, ранее чемпион мира назвал причины неожиданного подъема Шавката Рахмонова в рейтинге UFC.

Асу Алмабаеву обещали в скором времени вхождение в топ-5 бойцов UFC.