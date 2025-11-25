Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев узнали приятные новости от UFC

Вечером в субботу Асу Алмабаев, занимавший на тот момент 8 место в наилегчайшем весе, провел бой с бывшим тогда 7-м в рейтинге американцем Алексом Пересом и одержал досрочную победу над ним. 29-летний казахстанец победил соперника удушающим приемом в третьем раунде. В свежем рейтинге UFC благодаря этому Асу Алмабаев поднялся на 1-ю строчку и теперь является 7-м.

Поднялся в рейтинге полусреднего веса и Шавкат Рахмонов. Он тоже ездил на UFC Fight Night, но как помощник Асу Алмабаеву. Тем не менее, несмотря на продолжающуюся с декабря 2024 года паузу и претензии соперников на этот счет, Рахмонов в свежем рейтинге UFC вернулся на 3-е место после недельного пребывания на 4-й позиции.

Напомним, что кулисами турнира UFC Fight Night 256 в Катаре состоялась встреча между лидерами полусреднего веса — новым чемпионом UFC Исламом Махачевым из России и Шавкатом Рахмоновым.

