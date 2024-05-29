Шарль Мишель поддерживает признание Палестины

Глава Европейского совета в интервью европейским СМИ сказал, что поддерживает признание Палестины, передает собственный корреспондент Kazinform.

Сегодня также Испания официально признала Палестину как государство, совершающее «исторический шаг к справедливости и единственному пути к достижению мира»,

Таким образом, Испания присоединяется к двум государства ЕС — Ирландии, Норвегии, а также к 144 другим странам мира, признающим палестинскую государственность.

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступает «за признание Палестины», призывает к скоординированному подходу ЕС и третьих стран для достижения прогресса в этом вопросе, сообщил он Euronews.

На вопрос, должны ли другие страны признать это ближневосточное государство, Ш. Мишель ответил, что этот шаг следует использовать «как рычаг для достижения определенного прогресса».

— Я за решение о двух государствах и признание палестинского государства. Но это государство должно быть жизнеспособным. И именно поэтому я думаю, что лучшим был бы скоординированный подход со странами-членами ЕС и третьими странами, чтобы создать рычаг, — добавил президент Европейского совета.

Израиль отреагировал на решение трех европейских стран признать Палестину. Так, министр иностранных дел Исраэль Кац назвал это «наградой (для) Хамаса» и в ответ написал, что «терроризм окупается».

— В понедельник в результате авиаудара Израиля по лагерю перемещенных палестинцев в городе Рафах в секторе Газа погибли 45 палестинцев, — сообщили представители здравоохранения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель решительно осудил нападение.

После встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник он объявил, что будет созван Совет ассоциации ЕС — Израиль для обсуждения соблюдения Израилем международного права и недавнего решения Международного суда.

Министры также решили возобновить пограничную миссию ЕС в Рафахе.

Как сообщалось, Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров в Астане со своим туркменистанским коллегой Рашидом Мередовым заявил, что Казахстан полностью приветствует решение Ирландии, Норвегии и Испании признать палестинское государство.

РанееТурция призвала больше стран признать Палестину после заявлений Ирландии, Норвегии и Испании о решении этих стран признать палестинское государство.

Как отреагировали арабские страны на решение Ирландии, Норвегии и Испании признать Палестину - читайте в материале корреспондента Kazinform.

Испания, Норвегия и Ирландия официально признали палестинскую государственность.