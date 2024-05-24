РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 23 Май 2024 | GMT +6

    Турция призвала больше стран признать Палестину

    Турция призвала больше стран признать Палестину
    Фото: Muhammed Dinç/pexels

    Турция призвала больше стран признать Палестину после заявлений Ирландии, Норвегии и Испании о решении этих стран признать палестинское государство с 28 мая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Турция очень рада тому, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о признании Государства Палестина. Признание Палестины – это требование международного права, справедливости и совести. Это чрезвычайно важный шаг в плане восстановления узурпированных прав палестинского народа, находящегося под оккупацией, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

    В МИД также подчеркнули, что Турция будет прилагать все возможные усилия, чтобы «больше стран признали Палестину».

    В данном ключе Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в борьбе за свободу палестинцы заплатили очень высокую цену.

    - Это должно поддерживаться всем человечеством на основе закона и дипломатии. Решение, принятое Генеральной Ассамблеей ООН 10 мая, продемонстрировало позицию международного сообщества. Продолжающиеся действия по поддержке Палестины во всем мире являются очень значимыми и ценными с точки зрения человеческого сознания, - подчеркнул он.

    Как реагируют арабские страны на решение Ирландии, Норвегии и Испании признать Палестину - читайте в материале корреспондента Kazinform.

    Теги:
    сектор Газа Эрдоган Турция Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!