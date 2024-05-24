Турция призвала больше стран признать Палестину после заявлений Ирландии, Норвегии и Испании о решении этих стран признать палестинское государство с 28 мая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Турция очень рада тому, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о признании Государства Палестина. Признание Палестины – это требование международного права, справедливости и совести. Это чрезвычайно важный шаг в плане восстановления узурпированных прав палестинского народа, находящегося под оккупацией, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

В МИД также подчеркнули, что Турция будет прилагать все возможные усилия, чтобы «больше стран признали Палестину».

В данном ключе Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в борьбе за свободу палестинцы заплатили очень высокую цену.

- Это должно поддерживаться всем человечеством на основе закона и дипломатии. Решение, принятое Генеральной Ассамблеей ООН 10 мая, продемонстрировало позицию международного сообщества. Продолжающиеся действия по поддержке Палестины во всем мире являются очень значимыми и ценными с точки зрения человеческого сознания, - подчеркнул он.

Как реагируют арабские страны на решение Ирландии, Норвегии и Испании признать Палестину - читайте в материале корреспондента Kazinform.