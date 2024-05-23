Как реагируют арабские страны на решение Ирландии, Норвегии и Испании признать Палестину

Ирландия, Норвегия и Испания заявили, что признают палестинское государство с 28 мая. Как отреагировали арабские государства на планы европейских государств признать Палестину, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform

Палестина, Саудовская Аравия, Египет и Иордания высоко оценили решение трех европейских государств

Офис президента Палестины Махмуда Аббаса поприветствовал заявления Норвегии, Испании и Ирландии о признании ими палестинского государства.

В трех отдельных заявлениях президент ПА высоко оценил поддержку, которую три страны оказали в последние годы правам палестинского народа, а также их голоса в пользу «самоопределения палестинцев на своей земле» на международных форумах.

Организация освобождения Палестины (ООП) также опубликовала заявление, приветствующее решение Норвегии, Испании и Ирландии.

- Исторические моменты, в которые свободный мир торжествует за истину и справедливость после долгих десятилетий палестинской национальной борьбы, страданий, боли, оккупации, расизма, убийств, угнетения, жестокого обращения и разрушений, которым подвергся народ Палестины, - заявил генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аш-Шейх.

Historical moments in which the free world triumphs for truth and justice after long decades of Palestinian national struggle, suffering, pain, occupation, racism, murder, oppression, abuse and destruction to which the people of Palestine were subjected to. We thank the countries… https://t.co/iCAEKfr2JQ — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) May 22, 2024

- Мы благодарим страны мира, которые признали и признают независимое Государство Палестина. Мы подтверждаем, что это путь к стабильности, безопасности и миру в регионе, - сообщается в заявлении генсека Исполкома ООП.

Басем Наим, высокопоставленный член политбюро ХАМАС заявил, что именно «смелое сопротивление» палестинского народа побудило три европейские страны признать палестинское государство.

- Эти последовательные признания являются прямым результатом этого мужественного сопротивления и легендарной стойкости палестинского народа… Мы считаем, что это станет поворотным моментом в международной позиции по палестинскому вопросу, - заявил Наим.

Саудовская Аравия поприветствовала и высоко оценила признание тремя европейскими странами палестинского государства.

- Министерство иностранных дел «выражает приветствие Королевства Саудовская Аравия положительному решению, принятому Королевством Норвегия, Королевством Испания и Республикой Ирландия о признании братского Государства Палестина», - сообщается в заявлении ведомства.

Иордания поддержала скоординированные действия Дублина, Осло и Мадрида как «важный и существенный шаг на пути к палестинской государственности».

- Мы приветствуем принятые сегодня дружественными европейскими странами решения о признании палестинского государства, — заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на пресс-конференции в Аммане.

As Spain, Norway & Ireland declared they would recognized the Palestinian state as a key step towards peace, the radical Israeli govt announced more illegal measures that kill all its prospects. We value the decision of our European partners & condemn Israel’s illegal measures — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 22, 2024

- Мы ценим это решение и считаем его важным и важным шагом на пути к решению о создании двух государств, которое воплощает независимое, суверенное палестинское государство вдоль границ июля 1967 года, — сказал Сафади.

Египет также приветствует решение трех европейских стран о признании Палестины и призывает другие государства последовать их примеру, сообщается в заявлении МИД Арабской Республики.

- Арабская Республика Египет призывает государства, которые еще не предприняли этот шаг, продвинуться вперед к признанию Государства Палестина, - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт также приветствовал признание Палестины, расценив это как мужественный шаг.

- Я приветствую и благодарю эти страны за этот шаг, который ставит их на правильную сторону истории в этом конфликте, и я призываю страны, которые этого не сделали, последовать примеру трех стран в их мужественном первом шаге, - заяви генсек ЛАГ.

Хронология признания Палестины

2024 год

В этом месяце 143 из 193 членов Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за вступление Палестины в ООН. Большая часть Ближнего Востока, Африки и Азии признают палестинскую государственность. Однако США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и многие государства Западной Европы этого не делают.

Странами, признавшими Палестину в этом году, являются Багамские Острова, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Барбадос.

2011-2023 годы

В 2011 году несмотря на то, что Палестина не смогла присоединиться к ООН после кампании за полноправное членство, ЮНЕСКО предоставила палестинцам полноправное членство в агентстве ООН по культуре, что побудило США отказаться от финансирования этого органа, сообщает AlJazeera.

В 2012 году Генеральная Ассамблея проголосовала за изменение статуса Палестины на «государство-наблюдатель, не являющееся членом», а в 2015 году Международный уголовный суд признал Палестину стороной.

2023 год: Мексика

2019 год: Сент-Китс и Невис

2018 год: Колумбия

2015 год: Сент-Люсия

2014 год: Швеция

2013 год: Гватемала, Гаити, Ватикан

2012 год: Таиланд

2011 год: Чили, Гайана, Перу, Суринам, Уругвай, Лесото, Южный Судан, Сирия, Либерия, Сальвадор, Гондурас, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Доминика, Антигуа и Барбуда, Гренада, Исландия.

2000 - 2010 годы

По соглашениям Осло к 4 мая 1999 года должна была стать независимая Палестина. Однако новое тысячелетие ознаменовало начало второй интифады.

2010 год: Бразилия, Аргентина, Боливия, Эквадор

2009 год: Венесуэла, Доминиканская Республика

2008 год: Коста-Рика, Ливан, Кот-д'Ивуар

2006 год: Черногория

2005 год: Парагвай

2004 год: Восточный Тимор

1989 - 1999 годы

Первое Соглашение в Осло было подписано 13 сентября 1993 года. В соглашении между израильскими и палестинскими лидерами каждая сторона впервые признала другую. Обе стороны также пообещали положить конец многолетнему конфликту. Второе соглашение было подписано в сентябре 1995 года. Соглашения Осло должны были привести к самоопределению палестинцев в форме палестинского государства рядом с Израилем.

1998 год: Малави

1995 год: ЮАР, Кыргызстан

1994 год: Таджикистан, Узбекистан, Папуа-Новая Гвинея

1992 год: Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Грузия, Босния и Герцеговина.

1991 год: Королевство Свазиленд

1989 год: Руанда, Эфиопия, Иран, Бенин, Кения, Экваториальная Гвинея, Вануату, Филиппины.

1988 год

15 ноября 1988 года Ясир Арафат, председатель Организации освобождения Палестины, провозгласил Палестину независимым государством со столицей в Иерусалиме. Он сделал это из Алжира, и Алжир стал первой страной, официально признавшей Палестину, а затем эту страну признали Бахрейн, Индонезия, Ирак, Кувейт, Ливия, Малайзия, Мавритания, Марокко, Сомали, Тунис, Турция, Йемен, Афганистан, Бангладеш, Куба, Иордания, Мадагаскар, Мальта, Никарагуа, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Сербия, Замбия, Албания, Бруней, Джибути, Маврикий, Судан, Кипр, Чехия, Словакия, Египет, Гамбия, Индия, Нигерия, Сейшельские острова, Шри-Ланка, Намибия, Россия, Беларусь, Украина, Вьетнам, Китай, Буркина-Фасо, Коморские Острова, Гвинея, Гвинея-Бисау, Камбоджа, Мали, Монголия, Сенегал, Венгрия, Кабо-Верде, Северная Корея, Нигер, Румыния, Танзания, Болгария, Мальдивы, Гана, Того, Зимбабве, Чад, Лаос, Сьерра-Леоне, Уганда, Республика Конго, Ангола, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Габон, Оман, Польша, Демократическая Республика Конго, Ботсвана, Непал, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Бутан, Западная Сахара.