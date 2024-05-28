Испания, Норвегия и Ирландия официально признали палестинскую государственность

Правительства Испании, Норвегии и Ирландии во вторник официально признали палестинское государство. Правительства и внешнеполитические ведомства трех европейских государств подготовили соответствующие заявления о признании, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Этим решением Испания присоединяется к более чем 140 странам, которые уже признали Палестину. Это историческое решение, единственная цель которого — способствовать достижению мира между израильтянами и палестинцами. Признание Палестины не направлено против кого-либо, не направлено против Израиля — дружественной страны, которую мы ценим и уважаем и с которой мы стремимся поддерживать как можно более тесные отношения, - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Today, the Government of Spain formally approves the official recognition of Palestine as a State.



With this decision, Spain joins the more than 140 countries that already recognize the Palestinian State.



This is a historic decision that has a single goal: to contribute to… pic.twitter.com/J0Mh2vslks — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 28, 2024

Глава испанского правительства осуждает ХАМАС и подчеркивает, что решение Мадрида основано на резолюциях ООН и на официальной позиции Евросоюза, в рамках концепции «двух государств для двух народов».

Норвегия

Признание Норвегии также официально вступило в силу: министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде назвал этот шаг «особым днем ​​для норвежско-палестинских отношений».

Глава норвежского внешнеполитического ведомства заявил, что «на протяжении более 30 лет Норвегия была одним из самых решительных сторонников палестинского государства».

- Сегодняшний день, когда Норвегия официально признает Палестину как государство, является важной вехой в отношениях между Норвегией и Палестиной, — сказал Бар Эйде.

Министр иностранных дел Норвегии добавил, что «прискорбно, что израильское правительство не проявляет никаких признаков конструктивного взаимодействия».

В воскресенье Барт Эйде вручил дипломатические документы премьер-министру Палестины Мохаммаду Мостафе, который посетил Брюссель.

In today’s meeting w/ Palestine’s PM Mustafa, I handed over a document confirming Norway’s recognition of the State of Palestine.



The recognition enters into force on May 28.



🇳🇴 remains a staunch supporter of 🇵🇸. We support the Palestinian government’s dedicated reform efforts. pic.twitter.com/Rer9YcuNWP — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) May 26, 2024

Ирландия

Ирландия официально признала палестинское государство. В заявлении ирландского правительства говорится, что признание было одобрено сегодня утром на заседании кабинета министров.

- Правительство признает Палестину как суверенное и независимое государство и согласилось установить полные дипломатические отношения между Дублином и Рамаллой, — сообщается в заявлении.

My statement on Ireland’s formal recognition of the State of Palestine ⬇️ pic.twitter.com/f1gEYLkrLR — Micheál Martin (@MichealMartinTD) May 28, 2024

Согласно заявлению, посол Ирландии в Государстве Палестина будет назначен вместе с полноценным посольством Ирландии в Рамалле.

В каких границах?

Три страны признают палестинское государство с демаркацией границ, какими они были до 1967 года, с Иерусалимом в качестве столицы Израиля и Палестины.

Однако они также признали, что эти границы могут измениться в ходе любых возможных переговоров по достижению окончательного урегулирования, передает Reuters.

Пресс-секретарь правительства Испании Пилар Алегрия заявила, что принятое кабинетом министров решение преследует «одну цель: помочь израильтянам и палестинцам достичь мира».

Историческая роль

Три европейские страны считают, что их инициатива имеет сильное символическое воздействие, которое, вероятно, побудит другие государтсва последовать их примеру.

Они также указывают на историческую роль Норвегии и Испании в продвижении израильско-палестинских мирных усилий: в 1991 году обе стороны впервые встретились на Мадридской мирной конференции, которая проложила путь к соглашениям в Осло 1993 года.

- Признание Государства Палестина означает справедливость для палестинского народа, — заявил вчера в Брюсселе министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Норвегия, Испания и Ирландия также считают, что признание палестинской государственности в интересах самого Израиля.

- Это лучшая гарантия безопасности для Израиля и абсолютно необходимая для достижения мира в регионе, - сказал Альбарес вместе со своими ирландскими и норвежскими коллегами.

Позиция Израиля

Совместное заявление Испании, Ирландии и Норвегии о намерении признать палестинскую государственность, озвученное на прошлой неделе, вызвало гневную реакцию Израиля, который вызвал послов этих стран в Тель-Авиве в министерство иностранных дел, где им показали новые кадры нападения и похищения людей членами группировки ХАМАС 7 октября.

Израиль называет шаги европейских стран «поощрением терроризма».

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во вторник заявил, что Мадрид, Осло и Дублин «дадут скоординированный ответ», который, по его словам, будет «спокойным, но твердым».

Решение Испании, Ирландии и Норвегии будет означать, что 145 из 193 государств-членов ООН теперь признают палестинскую государственность.

США и большинство западноевропейских стран заявили, что готовы однажды признать палестинскую государственность, но не раньше, чем будет достигнуто соглашение по таким сложным вопросам, как статус Иерусалима и окончательные границы обоих государств.