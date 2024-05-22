Газета Politico со ссылкой на источники пишет, что сегодня правительства Испании, Ирландии и Норвегии выступят с заявлением о признании палестинской государственности, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Испании: Премьер-министр Педро Санчес выдвинул это предложение сегодня утром в парламенте, выступая с 9 утра. Испания признает Палестину в качестве государства 28 мая, сообщает Reuters со ссылкой на испанского премьера.

В Ирландии: Объявление будет сделано во время пресс-конференции в 8 часов утра (9 часов утра по брюссельскому и мадридскому времени) лидерами трехпартийного правительства Ирландии: премьер-министром Саймоном Харрисом, министром иностранных дел Михаэлем Мартином и министром окружающей среды Имоном Райаном.

Премьер-министр Норвегии заявил, что его страна официально признает Палестину как государство с 28 мая. По словам Йонаса Гара Стере, «мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания».