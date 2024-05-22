РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:16, 22 Май 2024 | GMT +6

    Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину — газета Politico

    Палестина
    Фото: Anadolu

    Газета Politico со ссылкой на источники пишет, что сегодня правительства Испании, Ирландии и Норвегии выступят с заявлением о признании палестинской государственности, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Испании: Премьер-министр Педро Санчес выдвинул это предложение сегодня утром в парламенте, выступая с 9 утра. Испания признает Палестину в качестве государства 28 мая, сообщает Reuters со ссылкой на испанского премьера.

    В Ирландии: Объявление будет сделано во время пресс-конференции в 8 часов утра (9 часов утра по брюссельскому и мадридскому времени) лидерами трехпартийного правительства Ирландии: премьер-министром Саймоном Харрисом, министром иностранных дел Михаэлем Мартином и министром окружающей среды Имоном Райаном.

    Премьер-министр Норвегии заявил, что его страна официально признает Палестину как государство с 28 мая. По словам Йонаса Гара Стере, «мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания».

    Теги:
    Палестина Палестино-израильский конфликт Испания Норвегия Мировые новости Международные отношения
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!