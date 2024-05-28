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    18:21, 27 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан поддерживает независимость, безопасность и возвращение границ Палестины – МИД

    Мурат Нуртлеу
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Палестинский вопрос сегодня обостряется. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменистанским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава МИД РК отметил, что в ходе встречи стороны обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

    - Вместе с тем, отдельно остановились и на сложных процессах в регионе Ближнего Востока. Известно, что палестинский вопрос сегодня обостряется. Недавно Норвегия, Испания и Ирландия признали палестинскую государственность. Казахстан полностью приветствует такой шаг, - сказал Мурат Нуртлеу.

    Глава внешнеполитического ведомства Казахстана напомнил, что Казахстан признал Палестину суверенным государством в 1992 году.

    - Позиция о том, что эту важную международную проблему необходимо решать политико-дипломатическим путем в соответствии с соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций, для нас никогда не теряла своей актуальности. С этого года Астана и Рамалла установили дипломатические отношения и назначили послов. С этой позиции Казахстан поддерживает независимость, безопасность и возвращение границ Палестины в 1967 году, - подчеркнул Мурат Нуртлеу.

    Ранее сообщалось, что Турция призвала больше стран признать Палестину после заявлений Ирландии, Норвегии и Испании о решении этих стран признать палестинское государство

    Как отреагировали арабские страны на решение Ирландии, Норвегии и Испании признать Палестину - читайте в материале корреспондента Kazinform.

    Теги:
    Палестина Ближний Восток МИД РК Ситуация на Ближнем Востоке Мурат Нуртлеу
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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