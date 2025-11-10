Сгоревший детский дом в Алматы восстановят за три месяца

На своей странице в социальных сетях детский омбудсмен сообщила, что детей временно разместили в здании санатория, где обеспечены все необходимые условия.

— Условия созданы (попросила детям привезти игрушки). Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как 6-х забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе. Ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течении трех месяцев, — написала она.

Напомним, накануне в Наурызбайском районе Алматы по улице Алтын Орда, 6а, произошел пожар в здании детского дома. Все воспитанники и сотрудники были своевременно эвакуированы, пострадавших нет.

Также сообщалось, что детей временно разместили в оздоровительном санатории, где им оказывают необходимую помощь и поддержку.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения заявили, что дети переведены на дистанционное обучение.