    16:16, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сгоревший детский дом в Алматы восстановят за три месяца

    Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала о состоянии воспитанников частного благотворительного детского дома «Перзент», где накануне произошел пожар, передает агентство Kazinform.

    Детский дом горит в Алматы
    Фото: МЧС РК

    На своей странице в социальных сетях детский омбудсмен сообщила, что детей временно разместили в здании санатория, где обеспечены все необходимые условия.

    — Условия созданы (попросила детям привезти игрушки). Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как 6-х забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе. Ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течении трех месяцев, — написала она. 

    Напомним, накануне в Наурызбайском районе Алматы по улице Алтын Орда, 6а, произошел пожар в здании детского дома. Все воспитанники и сотрудники были своевременно эвакуированы, пострадавших нет. 

    Также сообщалось, что детей временно разместили в оздоровительном санатории, где им оказывают необходимую помощь и поддержку. 

    В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения заявили, что дети переведены на дистанционное обучение. 

