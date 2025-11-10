РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:48, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вопрос о размещении 35 воспитанников из частного детдома Алматы решается — Минпросвещения

    В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК рассказали о состоянии детей из частного благотворительного детского дома «Перзент» в Алматы, где произошел пожар. 

    Минпросвещения
    Фото: Kazinform

    В Комитет, отметили, что детский дом является частной благотворительной организацией, в которой в настоящее время воспитываются 35 детей.

    — Сейчас все воспитанники чувствуют себя хорошо и находятся в безопасном месте. Для координации действий создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители акимата, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители общественного совета, неправительственных организаций, а также специалисты органов опеки, центра поддержки семьи и центров психологической поддержки, — говорится в сообщении. 

    Медицинские работники провели осмотр воспитанников, также оказана психологическая помощь. Дети переведены на дистанционное обучение. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем их размещении.

    Ранее сообщалось о возгорании детского дома в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда, 6а.  Детей временно разместили в оздоровительном санатории. 

    Теги:
    Пожар Дети Алматы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
