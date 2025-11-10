Вопрос о размещении 35 воспитанников из частного детдома Алматы решается — Минпросвещения

В Комитет, отметили, что детский дом является частной благотворительной организацией, в которой в настоящее время воспитываются 35 детей.

— Сейчас все воспитанники чувствуют себя хорошо и находятся в безопасном месте. Для координации действий создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители акимата, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители общественного совета, неправительственных организаций, а также специалисты органов опеки, центра поддержки семьи и центров психологической поддержки, — говорится в сообщении.

Медицинские работники провели осмотр воспитанников, также оказана психологическая помощь. Дети переведены на дистанционное обучение. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем их размещении.

Ранее сообщалось о возгорании детского дома в Наурызбайском районе по улице Алтын Орда, 6а. Детей временно разместили в оздоровительном санатории.