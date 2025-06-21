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    01:10, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Серик Шапкенов: Проверяются все версии возникновения пожара в резервате «Акжайык»

    В ходе заседания оперативного штаба аким Атырауской области Серик Шапкенов прокомментировал ситуацию вокруг причин возгорания в резервате «Акжайык». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    пожар, резерват, пожарный
    Фото: акимат Атырауской области

    — В социальных сетях распространяются различные версии причин произошедшего возгорания в резервате Акжайык. В связи с этим по моему поручению все обстоятельства и возможные версии возникновения пожара проверяются соответствующими органами, — сообщил аким.

    Он подчеркнул, если в ходе проверки будет установлено, что возгорание произошло по вине человека, особенно умышленно, виновные обязательно будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. О ходе проверки соответствующие органы будут информировать общественность и средства массовой информации.

    Как заявил аким Атырауской области, ожар в резервате «Акжайык» стал одним из самых продолжительных за всё время наблюдений и выявил ряд системных проблем, требующих безотлагательных действий.

    — Дальнейшее обмеление Каспия и высокая закомышеванность территории уже сегодня говорят о том, что эта проблема в будущем станет серьёзным вызовом для региона, — подчеркнул он.

    Серик Шапкенов
    Фото: акимат Атырауской области

    Аким отметил, что текущая ситуация является важным уроком для всей области.

    — Мы должны извлечь из этого выводы и системно подойти к решению проблемы. После завершения ликвидационных работ совместно с Министерством экологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем, — сказал Серик Шапкенов .

    Такой подход позволит обеспечить устойчивую защиту особо охраняемых природных территорий.

    С целью повышения эффективности мониторинга и локализации очагов возгорания на территории государственного природного резервата «Акжайык» задействована специализированная техника — дрон, оснащённый тепловизором.

    Благодаря инфракрасной съёмке тепловизор позволяет обнаруживать участки с повышенной температурой, невидимые невооружённым глазом, в том числе глубинные слои тлеющего торфа. Это особенно важно на труднодоступных участках, где визуальный осмотр затруднён.

    Использование дрона с тепловизором позволяет

    • оперативно выявлять скрытые очаги тления;
    • точно определять зоны повышенной температуры;
    • направлять силы и средства туда, где это наиболее необходимо;
    • предотвращать повторное возгорание.


    Работы по выявлению и тушению тлеющих слоёв продолжаются в круглосуточном режиме.

    Пожар в природном резервате «Акжайык» продолжают тушить с воздуха
    Фото: МЧС

    Как сообщалось, пожар в камышах на территории природного резервата «Акжайык» начался 13 июня. С тех пор огонь охватил 1515 гектаров. Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

    Для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» была запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек.

    Аким Атырауской области заявил, что из-за пожара в камышах на территории природного резервата «Акжайык» чрезвычайное положение вводиться не будет, 

    Теги:
    Атырауская область Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Природа Экология Акимат
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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