Серик Шапкенов: Проверяются все версии возникновения пожара в резервате «Акжайык»

— В социальных сетях распространяются различные версии причин произошедшего возгорания в резервате Акжайык. В связи с этим по моему поручению все обстоятельства и возможные версии возникновения пожара проверяются соответствующими органами, — сообщил аким.

Он подчеркнул, если в ходе проверки будет установлено, что возгорание произошло по вине человека, особенно умышленно, виновные обязательно будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. О ходе проверки соответствующие органы будут информировать общественность и средства массовой информации.

Как заявил аким Атырауской области, ожар в резервате «Акжайык» стал одним из самых продолжительных за всё время наблюдений и выявил ряд системных проблем, требующих безотлагательных действий.

— Дальнейшее обмеление Каспия и высокая закомышеванность территории уже сегодня говорят о том, что эта проблема в будущем станет серьёзным вызовом для региона, — подчеркнул он.

Фото: акимат Атырауской области

Аким отметил, что текущая ситуация является важным уроком для всей области.

— Мы должны извлечь из этого выводы и системно подойти к решению проблемы. После завершения ликвидационных работ совместно с Министерством экологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем, — сказал Серик Шапкенов .

Такой подход позволит обеспечить устойчивую защиту особо охраняемых природных территорий.

С целью повышения эффективности мониторинга и локализации очагов возгорания на территории государственного природного резервата «Акжайык» задействована специализированная техника — дрон, оснащённый тепловизором.



Благодаря инфракрасной съёмке тепловизор позволяет обнаруживать участки с повышенной температурой, невидимые невооружённым глазом, в том числе глубинные слои тлеющего торфа. Это особенно важно на труднодоступных участках, где визуальный осмотр затруднён.



Использование дрона с тепловизором позволяет

оперативно выявлять скрытые очаги тления;

точно определять зоны повышенной температуры;

направлять силы и средства туда, где это наиболее необходимо;

предотвращать повторное возгорание.



Работы по выявлению и тушению тлеющих слоёв продолжаются в круглосуточном режиме.

Фото: МЧС

Как сообщалось, пожар в камышах на территории природного резервата «Акжайык» начался 13 июня. С тех пор огонь охватил 1515 гектаров. Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

Для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» была запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек.

Аким Атырауской области заявил, что из-за пожара в камышах на территории природного резервата «Акжайык» чрезвычайное положение вводиться не будет,