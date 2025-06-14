300 гектаров камыша горят в Атырауской области
В 15 километрах от села Еркинкала г. Атырау на территории государственного природного заповедника «Ак Жайык» произошло возгорание камыша на площади около 600 га, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС РК в очаги пожара было осуществлено 9 спусков воды, общим объемом 27 тонн. Угрозы населенным пунктам нет.
Как сообщили в ведомстве, всего в тушении пожара задействовано 82 человека личного состава, 17 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык», а также вертолет АО «Казавиаспас» МЧС.
В целях своевременного обмена информацией на месте происшествия установлена связь через командно-штабную машину.
В настоящее время, как сообщают в МЧС, продолжаются работы по тушению пожара тростниковой растительности на площади 300 га.
Напомним, 2 июня этого года в Атырауской области также произошло возгорание камыша.