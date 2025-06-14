300 гектаров камыша горят в Атырауской области

Вертолетом МИ-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС РК в очаги пожара было осуществлено 9 спусков воды, общим объемом 27 тонн. Угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщили в ведомстве, всего в тушении пожара задействовано 82 человека личного состава, 17 единиц техники ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык», а также вертолет АО «Казавиаспас» МЧС.

В целях своевременного обмена информацией на месте происшествия установлена связь через командно-штабную машину.

В настоящее время, как сообщают в МЧС, продолжаются работы по тушению пожара тростниковой растительности на площади 300 га.

Напомним, 2 июня этого года в Атырауской области также произошло возгорание камыша.