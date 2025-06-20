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    15:55, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Нет оснований для введения ЧС из-за пожара в Атырау — Серик Шапкенов

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов заявил, что из-за пожара в камышах на территории природного резервата «Акжайык» чрезвычайное положение вводиться не будет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серік Шәпкенов
    Фото: primeminister.kz

    По его словам, для этого существуют специальные критерии, и на данный момент нет оснований для введения чрезвычайной ситуации.

    — В первую очередь, нужно понимать, что нам даст объявление ЧС? Оно вводится только при наличии правовых и законодательных оснований. Если они соответствуют, тогда принимается решение. Сейчас нет оснований для введения ЧС по камышовому пожару. Почему? Во-первых, у нас достаточно сил, техники и людских ресурсов для тушения. Во-вторых, ситуация пока не достигла критерия, при котором необходимо вводить ЧС, — пояснил Серик Шапкенов.

    Пожар в камышах на территории природного резервата «Акжайык» начался 13 июня в дневное время. С тех пор огонь охватил 1515 гектаров. Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

    Для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» была запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Пожар Регионы Режим ЧС
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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