Нет оснований для введения ЧС из-за пожара в Атырау — Серик Шапкенов

По его словам, для этого существуют специальные критерии, и на данный момент нет оснований для введения чрезвычайной ситуации.

— В первую очередь, нужно понимать, что нам даст объявление ЧС? Оно вводится только при наличии правовых и законодательных оснований. Если они соответствуют, тогда принимается решение. Сейчас нет оснований для введения ЧС по камышовому пожару. Почему? Во-первых, у нас достаточно сил, техники и людских ресурсов для тушения. Во-вторых, ситуация пока не достигла критерия, при котором необходимо вводить ЧС, — пояснил Серик Шапкенов.

Пожар в камышах на территории природного резервата «Акжайык» начался 13 июня в дневное время. С тех пор огонь охватил 1515 гектаров. Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

Для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» была запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек.