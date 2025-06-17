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    17:25, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    100 тонн воды сброшено при тушении пожара в природном резервате «Акжайык»

    В Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». На площади 7 гектаров возгорание все еще тлеет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    құтқарушылар
    Фото: ШҚО ТЖД

    По словам директора резервата Даурена Ескабылова, камыш загорелся в овраге и заболоченной местности.

    — Это усложнило тушение пожара. Сейчас очаги камышевого пожара локализованы. Поскольку огонь полностью не потушен, ситуация остается под контролем, — сообщил Даурен Ескабылов.

    Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Ратбек Демеуберген отметил, что пожар в труднодоступной местности находится под круглосуточным наблюдением.

    — С начала пожара личный состав департамента потушил пламя на площади 181 гектар. Еще 617 гектаров выгорели и потушились самостоятельно. С вертолета Ми-8 АО «Казавиаспас» было сброшено 100 тонн воды. Сейчас продолжается тушение оставшегося очага на 7 гектарах, — сказал он.

    По мнению руководителя департамента экологии Атырауской области Аскара Жусипова, пожар нанес значительный ущерб экосистеме государственного природного резервата. В связи с этим начаты работы по оценке воздействия пожара на атмосферный воздух.

    Напомним, в новом выпуске программы «Правда в деталях» на телеканале Jibek Joly вышла история о том, как в июне 2023 года в резервате «Семей орманы» вспыхнул один из крупнейших лесных пожаров последних лет.

    Теги:
    Атырауская область Пожар Национальные природные парки Регионы
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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