100 тонн воды сброшено при тушении пожара в природном резервате «Акжайык»

По словам директора резервата Даурена Ескабылова, камыш загорелся в овраге и заболоченной местности.

— Это усложнило тушение пожара. Сейчас очаги камышевого пожара локализованы. Поскольку огонь полностью не потушен, ситуация остается под контролем, — сообщил Даурен Ескабылов.

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Ратбек Демеуберген отметил, что пожар в труднодоступной местности находится под круглосуточным наблюдением.

— С начала пожара личный состав департамента потушил пламя на площади 181 гектар. Еще 617 гектаров выгорели и потушились самостоятельно. С вертолета Ми-8 АО «Казавиаспас» было сброшено 100 тонн воды. Сейчас продолжается тушение оставшегося очага на 7 гектарах, — сказал он.

По мнению руководителя департамента экологии Атырауской области Аскара Жусипова, пожар нанес значительный ущерб экосистеме государственного природного резервата. В связи с этим начаты работы по оценке воздействия пожара на атмосферный воздух.

Напомним, в новом выпуске программы «Правда в деталях» на телеканале Jibek Joly вышла история о том, как в июне 2023 года в резервате «Семей орманы» вспыхнул один из крупнейших лесных пожаров последних лет.