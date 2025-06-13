Как сухая гроза и системные ошибки привели к крупнейшему лесному пожару в истории Казахстана

Хронология катастрофы

Сегодня стоимость древесины в Казахстане варьируется от 45 тысяч до 830 тысяч тенге за кубометр – в зависимости от породы дерева и типа пиломатериалов. Основной объем леса завозится из России. Однако еще не так давно на отечественных рынках широко продавалась древесина из Восточного Казахстана. При этом, по словам экспертов, значительная часть этих ресурсов была добыта незаконным путем.

Особенно активно нелегальный лес реализовывался после крупных лесных пожаров. Его вывозили вагонами, пользуясь отсутствием должного контроля.

Яркий пример – резерват «Семей орманы», который 20 лет назад охватывал более миллиона гектаров. Сегодня его площадь сократилась до 654 тысяч гектаров. Более 400 тысяч гектаров уникального леса были уничтожены – по сути, это экологическая катастрофа.

Кадр из видео

Только за один пожар 8 июня два года назад на территории «Семей орманы» сгорело более 60 тысяч гектаров леса. Это стало одним из крупнейших возгораний в истории страны.

Пожар унес жизни 14 сотрудников резервата и нанес ущерб государству на сумму свыше 161 миллиарда тенге. Эта катастрофа обнажила системные проблемы в лесной отрасли, включая коррупцию, халатность и неготовность к чрезвычайным ситуациям.

Утром 8 июня 2023 года пожарный летчик, проводивший авиационное патрулирование, заметил задымление над территорией Батпаевского лесничества. Первоначально площадь возгорания составляла всего 0,2 гектара, и никто не мог предположить, что это станет началом катастрофы.

– Мы около 40 минут сдерживали огонь в тяжелейших погодных условиях – сильный ветер постоянно менял направление. Производили опашку, но порывы ветра перебрасывали пламя. Примерно в 300 метрах от меня были молодые лесные культуры – они тоже оказались под угрозой, – рассказал Руководитель Батпаевского лесничества Александр Тружин.

Фото: кадр с видео

Из-за сильного ветра огонь стремительно распространился. К месту пожара направили 12 единиц техники и 21 человека, но уже на этом этапе выявились первые проблемы: шесть из отправленных пожарных машин были морально и физически устаревшими, а остальные не смогли добраться до очага из-за сложного ландшафта и плохих дорог.

От низового к верховому пожару

В первые часы пожарные пытались бороться с огнем вручную, используя лопаты и другие подручные средства, что оказалось неэффективным.

– Многие, наверное, видели в видеосюжетах, как лесники самодельными лопатами хлопают по земле. Но в такой ситуации это было бесполезно. Уже в первые часы нужно было задействовать либо вертолеты с водой, либо специализированную технику для тушения лесных пожаров. К сожалению, этого не было. Огонь распространялся с невероятной скоростью, и техника, прибывшая из соседнего села, не справлялась с масштабами. Всего за несколько часов пожар из обычного низового превратился в верховой – самый опасный, когда пламя охватывает кроны деревьев, – рассказал начальник управления досудебного расследования прокуратуры области Абай Ернар Байконыр.

Фото: кадр с видео

Когда огонь распространяется по кронам деревьев это делает его практически неуправляемым. За шесть часов фланг пожара достиг 15 километров. Несмотря на усилия почти 2000 человек и 350 единиц техники, огонь продолжал распространяться, угрожая близлежащим селам.

Трагедия: Гибель героев

Критическая ситуация сложилась, когда группа из 14 сотрудников резервата оказалась окружена огнем. Среди них была 33-летняя Мирамголь Жеембаева, руководитель Успенского лесничества.

Попытки связаться с группой по рации оказались безуспешными. Экспертиза позже установила, что причиной смерти стали термические ожоги и отравление угарным газом. Все погибшие были опытными лесниками, которые, несмотря на опасность, пытались спасти лес, который они оберегали всю жизнь.

– У нас было три основные версии. Первая – та, что активно обсуждалась в СМИ и особенно в социальных сетях между самими гражданами: это поджог. Поджог с целью вырубки леса или чтобы скрыть следы уже проведенной вырубки. Такое, к сожалению, действительно нередко случается на практике. Вторая версия – возгорание могло произойти из-за неисправной техники, которая находилась в районе очага. И третья – природный, техногенный фактор: сухая гроза, попадание молнии без осадков, – рассказал Е.Байконыр.

Причины катастрофы

Результаты расследования и заключения профильных экспертов, включая дендрологов, позволили точно установить причину пожара – сухая гроза. Более того, специалистам удалось найти именно то дерево, с которого всё началось. Именно в него ударила молния, и отсюда пламя распространилось по лесу.

Однако природный фактор стал лишь спусковым крючком. Основные причины трагедии кроются в системных проблемах.

– Согласно полученному заключению, пожар можно было бы локализовать на ранней стадии — при своевременном обнаружении. Но из-за того, что система обнаружения не сработала, этого не произошло, – заявил помощник Генерального прокурора РК Саят Сембаев.

Фото: кадр с видео

Автоматизированная система «Грозопеленгатор» для раннего обнаружения пожаров не работала с 2020 года, несмотря на выделенные 31 миллион тенге на ее обслуживание. Это лишило лесничество возможности оперативно реагировать на возгорание. Нашлись и другие причины, приведшие к трагедии.

Коррупция и халатность

Расследование выявило, что бюджетные средства, выделенные на обновление техники и обучение персонала, разворовывались. Например, 259 миллионов тенге, предназначенных для автопарка, были распределены на премии руководству Комитета лесного хозяйства.

– Деньги экономили на всем, даже на подготовке личного состава пожарной части, а именно на обучении пожарных десантников, которые при наличии спецтехники могли помочь справиться с пожаром на начальных этапах, – рассказал С.Сембаев.

Директор Новошуйбинского филиала Александр Вершинин, зная о масштабе пожара, не провел инструктаж и отправил неподготовленных сотрудников, включая женщин и пожилых, в зону верхового пожара.

Пожар уничтожил 65 тысяч гектаров леса, что сопоставимо с площадью Алматы. Восстановление леса займет десятилетия. Эвакуация 450 человек из близлежащих сел и использование 4500 тонн воды для тушения лишь подчеркивают масштаб катастрофы.

Гибель 14 сотрудников стала национальной трагедией. Их героизм был отмечен посмертным награждением орденами Курмет, а семьи получили компенсации и квартиры.

Фото: Абай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Реформы в лесной отрасли

Расследование причин пожара привело к значительным изменениям в сфере ЧС.

Был обновлен автопарк. Пожарные части получили новую технику. Зарплаты пожарных и лесников увеличили на 100%. Пересмотрены нормативные акты, усилен контроль за расходованием бюджетов.

Пожар в «Семей Орманы» стал не только экологической катастрофой, но и зеркалом системных проблем в лесной отрасли Казахстана. Халатность, коррупция и неготовность к чрезвычайным ситуациям обернулись невосполнимыми потерями. Однако трагедия подтолкнула к реформам, которые должны предотвратить подобные катастрофы в будущем. Память о 14 героях, отдавших жизни за спасение леса, останется в сердцах казахстанцев.