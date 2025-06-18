Ситуация в резервате «Акжайык» транслируется в прямом эфире с наблюдательных вышек

Согласно информации пресс-службы акима Атырауской области, на территории резерва установлены три стационарные вышки, оснащенные тепловизорами и камерами.

— Это позволяет круглосуточно контролировать ситуацию в резервате. Наблюдательные вышки были установлены в 2024 году по поручению акима области за счет бюджетных средств. Видеотрансляция доступна в онлайн-режиме. Теперь жители Атырауской области смогут самостоятельно следить за ситуацией в резервате и при обнаружении дыма или огня оперативно сообщать в экстренные службы, — сообщили в пресс-службе акимата.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

Напомним, в новом выпуске программы «Правда в деталях» на телеканале Jibek Joly вышла история о том, как в июне 2023 года в резервате «Семей орманы» вспыхнул один из крупнейших лесных пожаров последних лет.