РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:34, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Ситуация в резервате «Акжайык» транслируется в прямом эфире с наблюдательных вышек

    В Атырау для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Ақжайық» резерватындағы ахуал бақылау мұнараларынан тікелей көрсетіліп жатыр
    Фото: «Ақжайық» резерватындағы ахуал бақылау мұнараларынан тікелей көрсетіліп жатыр

    Согласно информации пресс-службы акима Атырауской области, на территории резерва установлены три стационарные вышки, оснащенные тепловизорами и камерами.

    — Это позволяет круглосуточно контролировать ситуацию в резервате. Наблюдательные вышки были установлены в 2024 году по поручению акима области за счет бюджетных средств. Видеотрансляция доступна в онлайн-режиме. Теперь жители Атырауской области смогут самостоятельно следить за ситуацией в резервате и при обнаружении дыма или огня оперативно сообщать в экстренные службы, — сообщили в пресс-службе акимата.

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

    Напомним, в новом выпуске программы «Правда в деталях» на телеканале Jibek Joly вышла история о том, как в июне 2023 года в резервате «Семей орманы» вспыхнул один из крупнейших лесных пожаров последних лет.

    Теги:
    Атырауская область Пожар Регионы Национальные парки
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают