Сенат рассмотрит закон о «пропаганде ЛГБТ» в Казахстане 18 декабря

— Рассмотрение Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента» в Сенате Парламента осуществляется в установленные законодательством сроки, — сообщили в пресс-службе Сената.

Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан.

Закон будет рассмотрен на заседании Сената Парламента 18 декабря этого года.

Напомним, 12 ноября депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил поправки, касающиеся запрета пропаганды ЛГБТ. Он также объяснил, какой контент в Казахстане планируют признать противоправным и могут ли поправки против пропаганды ЛГБТ привести к стигматизации.