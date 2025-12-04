РУ
    17:34, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сенат рассмотрит закон о «пропаганде ЛГБТ» в Казахстане 18 декабря

    Ранее Сенат снял с повестки заседания 4 декабря обсуждение поправок, предусматривавших нормы о запрете «пропаганды ЛГБТ», передает агентство Kazinform.

    Мажилис Сенат
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Рассмотрение Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента» в Сенате Парламента осуществляется в установленные законодательством сроки, — сообщили в пресс-службе Сената.

    Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан.

    Закон будет рассмотрен на заседании Сената Парламента 18 декабря этого года.

    Напомним, 12 ноября депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил поправки, касающиеся запрета пропаганды ЛГБТ. Он также объяснил, какой контент в Казахстане планируют признать противоправным и могут ли поправки против пропаганды ЛГБТ привести к стигматизации.

    Сенат ЛГБТ Законопроекты
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
