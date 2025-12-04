Сенат отложил рассмотрение законопроекта о «пропаганде ЛГБТ» в Казахстане

Указанные положения содержались в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента».

Утром анонс заседания был обновлен — этот вопрос из него исключили. Из списка приглашенных также убрали представителей Министерства культуры и информации.

В пресс-службе Сената сообщили, что рассмотрение закона перенесено на более поздние сроки.

«Причина связана с необходимостью дополнительной проработки отдельных норм. Важно отметить, что Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан. Поэтому это большая работа и требует дополнительного времени.

Вместе с тем, учитывая, что закон также регулирует вопросы, связанные с защитой прав детей, а это всегда тема, требующая особенного подхода и взвешенности, депутатами Палаты было принято решение о переносе рассмотрения закона на более позднюю дату», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.