Вице-министр рассказал, как будут определять противоправный контент в Казахстане

Приводя пример, он подчеркнул, что не любой визуальный материал будет считаться пропагандой.

— Если будет запечатлена фотография двух мужчин, идущих за руки, без какой-либо подписи или призыва. Это не является пропагандой, — сказал Кочетов.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, вице-министр сообщил, что нормы, касающиеся такого контента, включены в законопроект о профилактике правонарушений.

— Я предлагаю полный перечень, который будет включен в противоправный, чуть-чуть дождаться, потому что правоприменение по нему будет отражено в законе о профилактике правонарушений, — отметил он.

По словам Кочетова, в действующем законодательстве уже есть положения, описывающие «опасный» контент. Перечень дополнят пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и пропаганда педофилии.

Он также ответил на вопрос, могут ли поправки против пропаганды ЛГБТ привести к стигматизации представителей сообщества, а также впоследствии к травле и трагическим случаям, в том числе среди несовершеннолетних.

— Нет. Нам так не кажется. Потому что в других государствах, в которых были применены те или иные нормы, эти меры были гораздо жестче, и в тех странах подобной реакции не было, — сказал вице-министр.

Кочетов подчеркнул, что законопроект не предполагает запрета ЛГБТ, речь идет именно о пропаганде.

— Мы этот тезис приводили, изучали и видим, что в тех странах, где меры гораздо жестче, коэффициент суицидов подростковых не увеличивался. Потому что суициды — это многофакторная характеристика, она не зависит только лишь от этого, — добавил он.

Напомним, в ноябре депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.