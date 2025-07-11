Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет чемпионата Азии

Казахстан давно не принимал международные турниры по тяжелой атлетике — последний крупный прошел в 2014 году в Алматы. Тогда на чемпионате мира выступили почти 700 спортсменов из 76 стран, а сборная Казахстана заняла 4-е место в командном зачёте, завоевав три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Через десять лет международные соревнования снова прошли в нашей стране — на этот раз в Астане. В турнире участвовали 27 сборных и более 450 штангистов, что сделало континентальное первенство масштабным и конкурентным. Казахстанская команда была одной из самых многочисленных.

— Подготовка к чемпионату Азии велась на высоком уровне. С марта мы провели шесть УТС. А заключительный состоялся в Алматинской области. Мы были сосредоточены на результатах. Наши спортсмены тренировались с большим энтузиазмом каждый день и готовились изо всех сил. У нас были все основания полагать, что тяжелоатлеты готовы на 100 процентов, — озвучил старший тренер Альберт Хакимулин.

Прогнозы тренерского штаба оправдались — сборная Казахстана выиграла медальный зачёт чемпионата Азии. Наши штангисты завоевали 7 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Чемпионами стали:

Кроме основных наград, учитывались и так называемые «малые» медали — за лучшие результаты в рывке и толчке. По сумме всех наград Казахстан уверенно опередил соперников.

Некоторые казахстанцы не только победили, но и установили рекорды. Особенно отличился Алихан Аскербай — он установил три мировых и три азиатских рекорда.