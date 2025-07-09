Штангист Ерасыл Саулебеков завоевал «золото» юниорского чемпионата Азии

Штангисту не было равных в весовой категории до 88 килограммов.

Саулебеков выиграл соревнования, подняв в сумме двоеборья 344 (153+191) килограмма.

Следом финишировал Бекзод Гофиржонов (Узбекистан) — 341 (151+190). С бронзовой медалью завершил ЮЧА Сайраж Пардеши (Индия) — 338 (152+186).

Отметим, что сегодня, 8 июля, Казахстан отметился вторым «золотом». Ранее Кира Данилова стала лучшей в юношеской возрастной категории.