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    20:40, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Штангист Ерасыл Саулебеков завоевал «золото» юниорского чемпионата Азии

    Предствитель юниорской команды Казахстана по тяжелой атлетике Ерасыл Саулебеков стал победителем чемпионата Азии в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Штангист Ерасыл Саулебеков завоевал «золото» юниорского чемпионата Азии
    Фото: НОК

    Штангисту не было равных в весовой категории до 88 килограммов.

    Саулебеков выиграл соревнования, подняв в сумме двоеборья 344 (153+191) килограмма.

    Следом финишировал Бекзод Гофиржонов (Узбекистан) — 341 (151+190). С бронзовой медалью завершил ЮЧА Сайраж Пардеши (Индия) — 338 (152+186).

    Отметим, что сегодня, 8 июля, Казахстан отметился вторым «золотом». Ранее Кира Данилова стала лучшей в юношеской возрастной категории.

    Теги:
    Спорт Тяжелая атлетика Чемпионат Азии Астана
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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