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    15:24, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанка Кира Данилова выиграла юношеский чемпионат Азии по тяжелой атлетике

    В Астане проходит очередной соревновательный день чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Кира Данилова
    Фото: НОК

    В рамках турнира состоялись юношеские соревнования у девушек в весовой категории до 69 килограммов, где Казахстан отметился двумя медалями.

    Золотую награду завоевала Кира Данилова. В сумме двоеборья она подняла 198 (87+111) килограммов. Софья Шальгина финишировала третьей - 175 (82+93) килограммов.

    Второе место заняла Динура Холдорова (Узбекистан) - 186 (81+105) килограммов.

    Ранее казахстанские штангисты завоевали три медали на ЧА, установив рекорды.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика Золото Чемпионат Азии
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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