15:24, 08 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанка Кира Данилова выиграла юношеский чемпионат Азии по тяжелой атлетике
В рамках турнира состоялись юношеские соревнования у девушек в весовой категории до 69 килограммов, где Казахстан отметился двумя медалями.
Золотую награду завоевала Кира Данилова. В сумме двоеборья она подняла 198 (87+111) килограммов. Софья Шальгина финишировала третьей - 175 (82+93) килограммов.
Второе место заняла Динура Холдорова (Узбекистан) - 186 (81+105) килограммов.
Ранее казахстанские штангисты завоевали три медали на ЧА, установив рекорды.