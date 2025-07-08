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    23:15, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские штангисты завоевали три медали на ЧА, установив рекорды

    Сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевала три медали на чемпионате Азии среди юношей и юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    а
    Фото: НОК

    Все три награды были завоеваны парнями в весовой категории до 79 килограммов.

    В соревнованиях среди атлетов до 17 лет Нуржан Жумабай поднялся на первую ступень пьедестала. В сумме он поднял 315 килограммов. Причём в «толчке» он установил рекорд Азии — 175 кг. В «рывке» Нуржан показал 140 кг.

    Едыге Емберды не было равных на ЧА U20. Он также установил рекорд континента в «толчке» — 194 кг. В «рывке» он показал 153. Победу на турнире ему принес результат 347 килограммов, показанный в сумме двоеборья.

    Вторым в соревнованиях U20 стал казахстанец Акжол Курманбек. В сумме он поднял 343 (151+192) килограмма.

    Ранее Ксения Прозорова завоевала две медали на чемпионате Азии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика Чемпионат Азии
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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