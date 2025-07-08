Казахстанские штангисты завоевали три медали на ЧА, установив рекорды

Все три награды были завоеваны парнями в весовой категории до 79 килограммов.

В соревнованиях среди атлетов до 17 лет Нуржан Жумабай поднялся на первую ступень пьедестала. В сумме он поднял 315 килограммов. Причём в «толчке» он установил рекорд Азии — 175 кг. В «рывке» Нуржан показал 140 кг.

Едыге Емберды не было равных на ЧА U20. Он также установил рекорд континента в «толчке» — 194 кг. В «рывке» он показал 153. Победу на турнире ему принес результат 347 килограммов, показанный в сумме двоеборья.

Вторым в соревнованиях U20 стал казахстанец Акжол Курманбек. В сумме он поднял 343 (151+192) килограмма.

Ранее Ксения Прозорова завоевала две медали на чемпионате Азии.