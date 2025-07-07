19:17, 06 Июль 2025 | GMT +5
Ксения Прозорова завоевала две медали на чемпионате Азии в Астане
Сегодня, 6 июля, штангистка Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата Азии в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Спортсменка на юношеском ЧА поднялась на первую ступень пьедестала в категории до 58 килограммов. В сумме двоеборья она подняла 194 (89+105) килограмма. Также она подтвердила рекорд Азии в «рывке».
С этим же результатом она стала второй и на юниорском чемпионате.
ЧА U17
- Ксения Прозорова (Казахстан) — 194 (89+105)
- Цюи Жао (Китай) — 187 (86+101)
- Маржона Абдумуталова (Узбекистан) — 182 (80+102)
ЧА U20
- Гуан-Лин Чень (Тайбэй) — 209 (93+116)
- Ксения Прозорова (Казахстан) — 194 (89+105)
- Тхи Сен Ха (Вьетнам) — 193 (87+106)
Напомним, в Астане проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек.