Ксения Прозорова завоевала две медали на чемпионате Азии в Астане

Спортсменка на юношеском ЧА поднялась на первую ступень пьедестала в категории до 58 килограммов. В сумме двоеборья она подняла 194 (89+105) килограмма. Также она подтвердила рекорд Азии в «рывке».

С этим же результатом она стала второй и на юниорском чемпионате.

ЧА U17

Ксения Прозорова (Казахстан) — 194 (89+105) Цюи Жао (Китай) — 187 (86+101) Маржона Абдумуталова (Узбекистан) — 182 (80+102)

ЧА U20

Гуан-Лин Чень (Тайбэй) — 209 (93+116) Ксения Прозорова (Казахстан) — 194 (89+105) Тхи Сен Ха (Вьетнам) — 193 (87+106)

Напомним, в Астане проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек.