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    19:17, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Ксения Прозорова завоевала две медали на чемпионате Азии в Астане

    Сегодня, 6 июля, штангистка Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата Азии в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    а
    Фото: НОК

    Спортсменка на юношеском ЧА поднялась на первую ступень пьедестала в категории до 58 килограммов. В сумме двоеборья она подняла 194 (89+105) килограмма. Также она подтвердила рекорд Азии в «рывке».

    С этим же результатом она стала второй и на юниорском чемпионате.

    ЧА U17

    1. Ксения Прозорова (Казахстан) — 194 (89+105)
    2. Цюи Жао (Китай) — 187 (86+101)
    3. Маржона Абдумуталова (Узбекистан) — 182 (80+102)

    ЧА U20

    1. Гуан-Лин Чень (Тайбэй) — 209 (93+116)
    2. Ксения Прозорова (Казахстан) — 194 (89+105)
    3. Тхи Сен Ха (Вьетнам) — 193 (87+106)

    Напомним, в Астане проходит чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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