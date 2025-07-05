РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:49, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек начался в Астане

    С 4 по 10 июля в Астане проходит чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юношей, юниоров и девушек. Местом проведения соревнований выбран легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек начался в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Церемония открытия крупного спортивного события состоялась в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan». Более 300 молодых тяжелоатлетов из 25 стран Азии принимают участие в соревнованиях. В числе участников — спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и Кувейта. По информации организаторов, самая многочисленная сборная — у Казахстана: честь страны защищают 36 спортсменов.

    — Это не просто соревнование, это состязание дружбы и силы духа. Благодаря поддержке Главы государства в нашей стране уделяется особое внимание спорту. Тяжелая атлетика — один из хорошо развитых видов, сегодня ею стабильно занимаются более 29 тысяч казахстанцев. Казахстан — страна с большим опытом в международном спортивном движении, и сегодняшний чемпионат — яркое тому доказательство. Стать чемпионом Азии по тяжелой атлетике — это равнозначно тому, чтобы стать чемпионом мира. Победа на азиатском уровне — это один шаг до мирового пьедестала. Каждый участник этих соревнований — надежда не только своей страны, но и всей Азии. Азиатский чемпионат укрепляет дружбу между народами и вдохновляет молодежь к занятиям спортом. Объявляю чемпионат Азии по тяжелой атлетике открытым. Всем участникам желаю удачи, — сказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на церемонии открытия.

    Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек начался в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит с 4 по 10 июля. В соревнованиях участвуют молодые спортсмены в возрасте от 17 до 20 лет. Они будут соревноваться в классических упражнениях тяжелой атлетики — в рывке и толчке. Победители определяются как по отдельным упражнениям, так и по сумме двух движений.

    Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек начался в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек начался в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform
    Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек начался в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Отметим, что в последний раз Казахстан принимал крупный международный турнир по тяжелой атлетике в 2014 году — тогда в Алматы прошел чемпионат мира. Организаторы подчеркивают, что нынешний чемпионат Азии в Астане ознаменует собой новый этап в развитии казахстанской тяжелой атлетики.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика Чемпионат Азии Астана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают