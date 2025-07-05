Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек начался в Астане

Церемония открытия крупного спортивного события состоялась в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan». Более 300 молодых тяжелоатлетов из 25 стран Азии принимают участие в соревнованиях. В числе участников — спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и Кувейта. По информации организаторов, самая многочисленная сборная — у Казахстана: честь страны защищают 36 спортсменов.

— Это не просто соревнование, это состязание дружбы и силы духа. Благодаря поддержке Главы государства в нашей стране уделяется особое внимание спорту. Тяжелая атлетика — один из хорошо развитых видов, сегодня ею стабильно занимаются более 29 тысяч казахстанцев. Казахстан — страна с большим опытом в международном спортивном движении, и сегодняшний чемпионат — яркое тому доказательство. Стать чемпионом Азии по тяжелой атлетике — это равнозначно тому, чтобы стать чемпионом мира. Победа на азиатском уровне — это один шаг до мирового пьедестала. Каждый участник этих соревнований — надежда не только своей страны, но и всей Азии. Азиатский чемпионат укрепляет дружбу между народами и вдохновляет молодежь к занятиям спортом. Объявляю чемпионат Азии по тяжелой атлетике открытым. Всем участникам желаю удачи, — сказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на церемонии открытия.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике проходит с 4 по 10 июля. В соревнованиях участвуют молодые спортсмены в возрасте от 17 до 20 лет. Они будут соревноваться в классических упражнениях тяжелой атлетики — в рывке и толчке. Победители определяются как по отдельным упражнениям, так и по сумме двух движений.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Отметим, что в последний раз Казахстан принимал крупный международный турнир по тяжелой атлетике в 2014 году — тогда в Алматы прошел чемпионат мира. Организаторы подчеркивают, что нынешний чемпионат Азии в Астане ознаменует собой новый этап в развитии казахстанской тяжелой атлетики.