Казахстанский тяжелоатлет с новым рекордом победил на чемпионате Азии

Спортсмену также удалось установить рекорд Азии в «толчке» в своей возрастной категории в весе до 94 килограммов.

В сумме двоеборья Денис поднял 376 (163+213) килограммов. Полубояринов выиграл с большим отрывом.

Вторым завершил ЧА Руслан Рахматжонов — 345 (155+190) килограммов. На третью ступень пьедестала поднялся Джон Мурилло (Бахрейн) — 334 (154+180) килограмма.

Ранее предствитель юниорской команды Казахстана по тяжелой атлетике Ерасыл Саулебеков стал победителем чемпионата Азии в Астане.