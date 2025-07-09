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    22:25, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский тяжелоатлет с новым рекордом победил на чемпионате Азии

    Денис Полубояринов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанский тяжелоатлет
    Фото: AWF

    Спортсмену также удалось установить рекорд Азии в «толчке» в своей возрастной категории в весе до 94 килограммов.

    В сумме двоеборья Денис поднял 376 (163+213) килограммов. Полубояринов выиграл с большим отрывом.

    Вторым завершил ЧА Руслан Рахматжонов — 345 (155+190) килограммов. На третью ступень пьедестала поднялся Джон Мурилло (Бахрейн) — 334 (154+180) килограмма.

    Ранее предствитель юниорской команды Казахстана по тяжелой атлетике Ерасыл Саулебеков стал победителем чемпионата Азии в Астане.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика Астана НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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