22:25, 08 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанский тяжелоатлет с новым рекордом победил на чемпионате Азии
Денис Полубояринов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсмену также удалось установить рекорд Азии в «толчке» в своей возрастной категории в весе до 94 килограммов.
В сумме двоеборья Денис поднял 376 (163+213) килограммов. Полубояринов выиграл с большим отрывом.
Вторым завершил ЧА Руслан Рахматжонов — 345 (155+190) килограммов. На третью ступень пьедестала поднялся Джон Мурилло (Бахрейн) — 334 (154+180) килограмма.
Ранее предствитель юниорской команды Казахстана по тяжелой атлетике Ерасыл Саулебеков стал победителем чемпионата Азии в Астане.