Сайран в Алматы включили в список опасных водоемов
На территории Алматы и в предгорных районах насчитывается 44 водоема, из которых девять признаны потенциально опасными для населения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Денис Ярцев на брифинге региональной службы коммуникаций, в перечень «опасных участков» вошли реки Большая и Малая Алматинки, Первомайские пруды, озера Сайран, Юннатское, Аэропортовское и другие.
— За период купального сезона в этом году у нас на Сайране уже зарегистрировано два факта гибели людей. Постановлением акима в городе были определены четыре места для купания — это западный и восточный берега озера Сайран, а также пляжи вдоль Большого алматинского канала имени Д. Кунаева. Однако, в связи с реконструкцией, в этом году купание на озере Сайран официально запрещено, — подчеркнул Ярцев.
По его словам, на Сайране развернуты два водно-спасательных поста городской службы спасения ДЧС — по одному на восточном и западном берегу. Кроме того, на озере Аэропортовское дежурит водно-спасательный плот Республиканского оперативного спасательного отряда.
Также сообщается, что Большой алматинский канал на сегодня осушен в связи с подготовкой к капитальному ремонту.
С начала сезона на наиболее опасных участках установлено 98 запрещающих знаков и 50 предупреждающих надписей. Кроме того, на семи участках функционируют интеллектуальные камеры видеонаблюдения, обеспечивающие круглосуточный мониторинг.
Профилактическая работа проводится также с участием полиции, военнослужащих, спасателей и волонтеров. Только за последние месяцы к административной ответственности были привлечены 14 граждан за нарушение правил безопасности и 8 — за распитие алкоголя у воды.
Отметим, что 25 июня на озере Сайран утонули сразу два человека — 17-летний подросток и 48-летний мужчина.
На озере Сайран все еще продолжаются работы по реконструкции. Недавно акимат города подал иск в суд на генерального подрядчика, ответственного за благоустройство водоема, с требованием признать его недобросовестным участником государственных закупок.
Ранее в акимате объяснили, почему купание на Сайране запрещено.