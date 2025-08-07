Сайран в Алматы включили в список опасных водоемов

Как сообщил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Денис Ярцев на брифинге региональной службы коммуникаций, в перечень «опасных участков» вошли реки Большая и Малая Алматинки, Первомайские пруды, озера Сайран, Юннатское, Аэропортовское и другие.

— За период купального сезона в этом году у нас на Сайране уже зарегистрировано два факта гибели людей. Постановлением акима в городе были определены четыре места для купания — это западный и восточный берега озера Сайран, а также пляжи вдоль Большого алматинского канала имени Д. Кунаева. Однако, в связи с реконструкцией, в этом году купание на озере Сайран официально запрещено, — подчеркнул Ярцев.

По его словам, на Сайране развернуты два водно-спасательных поста городской службы спасения ДЧС — по одному на восточном и западном берегу. Кроме того, на озере Аэропортовское дежурит водно-спасательный плот Республиканского оперативного спасательного отряда.

Также сообщается, что Большой алматинский канал на сегодня осушен в связи с подготовкой к капитальному ремонту.

С начала сезона на наиболее опасных участках установлено 98 запрещающих знаков и 50 предупреждающих надписей. Кроме того, на семи участках функционируют интеллектуальные камеры видеонаблюдения, обеспечивающие круглосуточный мониторинг.

Профилактическая работа проводится также с участием полиции, военнослужащих, спасателей и волонтеров. Только за последние месяцы к административной ответственности были привлечены 14 граждан за нарушение правил безопасности и 8 — за распитие алкоголя у воды.

Отметим, что 25 июня на озере Сайран утонули сразу два человека — 17-летний подросток и 48-летний мужчина.

На озере Сайран все еще продолжаются работы по реконструкции. Недавно акимат города подал иск в суд на генерального подрядчика, ответственного за благоустройство водоема, с требованием признать его недобросовестным участником государственных закупок.

Ранее в акимате объяснили, почему купание на Сайране запрещено.