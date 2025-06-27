Почему купание на Сайране запрещено: разъяснение акимата

В управлении развития общественных пространств пояснили, что в соответствии с законами РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О защите окружающей среды», доступ граждан к водным объектам, не введенным в эксплуатацию и не прошедшим санитарно-гигиеническую оценку, ограничивается до устранения рисков для здоровья и жизни людей.

— На сегодняшний день территория озера Сайран ограждена в связи с продолжающимися строительными и инженерно-техническими работами. Объект не введен в эксплуатацию в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по периметру водоема установлены временные ограждения, информационные щиты и предупреждающие знаки о запрете купания. Несмотря на это, фиксируются случаи самовольных попыток купания среди граждан, что представляет угрозу для жизни и здоровья.

В акимате подчеркнули, что заполнение озера производилось временно в рамках пусконаладочных работ, а уровень воды в настоящее время снижен в соответствии с утвержденным графиком.

— В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», до получения заключения санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), подтверждающего безопасность воды для рекреационного использования, эксплуатация водоема с целью купания строго запрещена, — подчеркнули в акимате.

Ранее сообщалось, что вокруг озера Сайран в Алматы установили металлические ограждения — накануне здесь спасатели извлекли из воды тела двух человек: 17-летнего подростка и 48-летнего мужчины.