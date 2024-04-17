Санитарные меры усилили в период паводка в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Департамент санэпидконтроля Атырауской области опубликовал постановление №1 от 16 апреля 2024 года «Об усилении санитарно-профилактических мероприятий в период паводка».

В документе приводится ряд мероприятий в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди населения в зоне подтопления паводковыми водами, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Атырауской области.

Как сообщалось, в городе Кульсары Атырауской области подтопленными остаются 2 748 домов.

Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары.

В городе Кульсары Атырауской области уничтожили туши 60 овец и коз, погибших во время паводков.

В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонны продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области.

В Атырау 86 жителей поселка Аспа будут переселены в более безопасный район из-за рисков подтоплений.