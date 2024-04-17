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    19:37, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Санитарные меры усилили в период паводка в Атырауской области

    Урал
    Фото: Kazinform

    Санитарные меры усилили в период паводка в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области. 

    Департамент санэпидконтроля Атырауской области опубликовал постановление №1 от 16 апреля 2024 года «Об усилении санитарно-профилактических мероприятий в период паводка».

    В документе приводится ряд мероприятий в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди населения в зоне подтопления паводковыми водами, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Атырауской области. 

    Как сообщалось, в городе Кульсары Атырауской области подтопленными остаются 2 748 домов.

    Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары.

    В городе Кульсары Атырауской области уничтожили туши 60 овец и коз, погибших во время паводков.

    В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонны продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области.

    В Атырау 86 жителей поселка Аспа будут переселены в более безопасный район из-за рисков подтоплений.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Река Урал Режим ЧС Общество Безопасность Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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