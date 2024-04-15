В Кульсары начали восстанавливать подачу газа

Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в городе начато возобновление подачи газа. Для этих целей задействованы четыре бригады, которые работают в две смены. Заявки принимаются круглосуточно.

- Продолжаются работы по подаче электричества и откачки воды. Также возобновлено движение общественного транспорта в Кульсары. По 12 направлениям курсируют 55 автобусов. Начат прием заявлений на единоразовую выплату. Прием осуществляется в двух пунктах. Эвакуированные жители в вахтовом поселке Тенгиз смогут подать заявления в самом поселке, - сообщил Руслан Жумагазиев.

По данным акимата, в целом по реке Жем наблюдается снижение уровня воды на 20 см.

Относительно подготовки к половодью по реке Урал (Жайык) представитель региона пояснил, что по городу Атырау возведено 123 км дамб из запланированных 223 км. В берегоукрепительных работах задействованы 935 единиц техники, 2,5 тыс. работников различных организаций и более 3,5 тыс. волонтеров.