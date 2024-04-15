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    13:05, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В Кульсары начали восстанавливать подачу газа

    подключение к системе газоснабжения
    Иллюстративное фото: АО «КазТрансГаз Аймак»

    Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, в городе начато возобновление подачи газа. Для этих целей задействованы четыре бригады, которые работают в две смены. Заявки принимаются круглосуточно. 

    - Продолжаются работы по подаче электричества и откачки воды. Также возобновлено движение общественного транспорта в Кульсары. По 12 направлениям курсируют 55 автобусов. Начат прием заявлений на единоразовую выплату. Прием осуществляется в двух пунктах. Эвакуированные жители в вахтовом поселке Тенгиз смогут подать заявления в самом поселке, - сообщил Руслан Жумагазиев.

    По данным акимата, в целом по реке Жем наблюдается снижение уровня воды на 20 см.

    Относительно подготовки к половодью по реке Урал (Жайык) представитель региона пояснил, что по городу Атырау возведено 123 км дамб из запланированных 223 км. В берегоукрепительных работах задействованы 935 единиц техники, 2,5 тыс. работников различных организаций и более 3,5 тыс. волонтеров.

     - 80% собранной гуманитарной помощи в настоящее время направляется в Жылыойский район, - добавил Жумагазиев.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Происшествия, ЧС Газопровод Паводки Газификация
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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