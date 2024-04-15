Из госматрезерва разбронировано 264 тонны продуктов питания для эвакуированных из Кульсары

В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонны продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области.

Максимальный ожидаемый уровень в городе Атырау составляет 540-600 см (опасный 550 см).

В целях предупреждения угрозы подтопления, вице-министром МЧС РК Сериком Толенбергеновым совместно с начальником ДЧС Атырауской области Нурланом Жанабаевым были проведены дноуглубительные работы на месте впадения реки Жайык в Каспий, на территории города.

Осмотрены берегоукрепительные работы в населенных пунктах Береке, Алмалы, Сарайшык, Махамбет, Сарытогай. Встретились с работниками, обсудили проблемные вопросы.

В паводковый период жителей и гостей Атырауской области призвали сохранять спокойствие, не поддаваться панике.

— В специальный пакет необходимо положить теплую одежду, медицинское оборудование, ценные вещи, еду и чистую воду. Просим прислушиваться к сообщениям соответствующих органов, не подвергая свою жизнь опасности, — проинформировали в МЧС.

Согласно прогнозу Росгидромета, в Атырауской области ожидается повышение уровня воды на реке Урал.

Также в МЧС сообщили, что в соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонн продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области. Также разбронированы 92 тонны продуктов питания для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводков в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.