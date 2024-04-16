В Кульсары подтопленными остаются 2 748 домов

Официальный представитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Айсулу Кельдигалиева доложила о ситуации в Жылыойском районе, наиболее пострадавшем от наводнения в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ситуация в Жылойском районе находится под строгим контролем экстренных служб. В городе Кульсары уровень воды реки Жем за сутки упал на 20 сантиметров. Следует сказать, что с начала паводков уровень снизился на 136 сантиметров. Все службы работают в усиленном режиме, — сказала А. Кельдигалиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, для ликвидации последствий наводнения, в районе мобилизовано 229 единиц техники, 3 066 человек, 17 плавательных средств и 31 мотопомпа.

— В настоящее время в городе Кульсары подтопленными остаются 2 748 домов и построек. Работы по откачке воды из этих домов продолжаются. С начала паводков откачано более 30 тысяч кубических метров воды, уложено более 190 тысяч песчаных отмелей и засыпано более 200 тысяч тонн инертного материала, — добавила А. Кельдигалиева.

Напомним, пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары.

В городе Кульсары Атырауской области уничтожили туши 60 овец и коз, погибших во время паводков.

В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонны продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области.