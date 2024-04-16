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    12:38, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В Кульсары подтопленными остаются 2 748 домов

    Жители Кульсары укрепляют дамбы
    Фото: акимат Атырауской области

    Официальный представитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Айсулу Кельдигалиева доложила о ситуации в Жылыойском районе, наиболее пострадавшем от наводнения в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ситуация в Жылойском районе находится под строгим контролем экстренных служб. В городе Кульсары уровень воды реки Жем за сутки упал на 20 сантиметров. Следует сказать, что с начала паводков уровень снизился на 136 сантиметров. Все службы работают в усиленном режиме, — сказала А. Кельдигалиева на брифинге в СЦК.

    По ее словам, для ликвидации последствий наводнения, в районе мобилизовано 229 единиц техники, 3 066 человек, 17 плавательных средств и 31 мотопомпа.

    — В настоящее время в городе Кульсары подтопленными остаются 2 748 домов и построек. Работы по откачке воды из этих домов продолжаются. С начала паводков откачано более 30 тысяч кубических метров воды, уложено более 190 тысяч песчаных отмелей и засыпано более 200 тысяч тонн инертного материала, — добавила А. Кельдигалиева.

    Напомним, пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары.

    В городе Кульсары Атырауской области уничтожили туши 60 овец и коз, погибших во время паводков.

    В соответствии с приказом МЧС из государственного материального резерва разбронированы 264 тонны продуктов питания, предназначенные для обеспечения продовольствием эвакуированных граждан из города Кульсары Атырауской области.

    Теги:
    Подтопления Атырауская область ДЧС Кульсары Река Жем Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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