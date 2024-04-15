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    12:30, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки: в Кульсары сжигают трупы погибших животных

    овцы
    Фото: pixabay.com

    В городе Кульсары Атырауской области уничтожены туши 60 овец и коз, погибших во время паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам начальника Жылыойской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Жанибека Сабырова, на сегодня собираются туши погибших в результате паводков животных.

    — Сотрудники Жылыойской районной ветеринарной станции приступили к сбору трупов животных и птиц, погибших во время паводков в городе Кульсары. Сейчас собраны трупы 60 овец и коз, 8 домашних птиц, 1 собаки и 1 кошки. Трупы уничтожаются путем сжигания на скотомогильниках и в специально отведенных ямах, — сообщил Жанибек Сабыров.

    По его словам, работа по сбору и уничтожению трупов продолжается.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Ветеринария Регионы Казахстана Животные Паводки в Казахстане
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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