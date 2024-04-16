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    16:24, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    86 жителей поселка на берегу реки Урал переселят в Атырауской области

    Урал
    Фото: Kazinform

    В Атырау 86 жителей поселка Аспа будут переселены в более безопасный район из-за рисков подтоплений. Поселок расположен очень близко к реке Урал (Жайык), передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным пресс-службы акимата Атырауской области, из-за паводков планируется построить 229 километров дамб. Сейчас построено 139,2 километра плотины.

    В поселке Аспа на территории Кайырчакского сельского округа 16 жилых домов. В этом селе проживают 86 семей. Из-за того, что он находится недалеко от побережья Урала, многие дома подтапливаются.

    — Принято решение переселить жителей этого села. Ответственные специалисты примут необходимые меры, — отметил аким области Серик Шапкенов. 

    На строительстве плотин в городе Атырау и близлежащих населенных пунктах задействовано 950 машин. В населенных пунктах Талкайран, Акжар, Бешикти, Геолог, Коктем ведется строительство плотин. Местные жители, волонтёры, встретившиеся с акимом области, попросили технику и необходимое оборудование. 

    По словам главы региона, просьбы строителей плотины должны быть реализованы в срочном порядке, потому что только высокая дамба сможет спасти населенные пункты от паводков. 

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Регионы Река Урал Акимат Паводки в Казахстане Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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