Самую длинную автомагистраль Африки назвали в честь Трампа

Решение стало знаком признательности американскому лидеру за его позицию по вопросу Западной Сахары, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Власти Марокко приняли решение назвать одну из крупнейших автомагистралей страны именем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на марокканское агентство MAP.

Автомагистраль, соединяющая города Тизнит и Дахла, получила название Donald J. Trump Highway. О решении объявил король Марокко Мухаммед VI, отметив, что оно стало знаком признательности американскому лидеру за признание в 2020 году суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

الطريق السريع تزنيت — الداخلة، الذي أطلق عليه إسم «الطريق السريع دونالد ج. ترامب”، تجسيد جلي للتقدير الكبير المتبادل بين جلالة الملك والرئيس دونالد ج. ترامبhttps://t.co/VYEsF8Mral



La voie express Tiznit-Dakhla baptisée „Donald J. Trump Highway“, une parfaite illustration de la… pic.twitter.com/EV0zA4fWzY — Agence MAP (@MAP_Information) August 1, 2026

В письме, адресованном Дональду Трампу, марокканский монарх заявил, что решение является выражением «личной признательности» и отражает ценности дружбы и мира между двумя странами.

— Ваше историческое признание в 2020 году суверенитета Марокко над его Сахарой навсегда останется в памяти марокканцев, — говорится в письме короля.

По данным MAP, протяженность автомагистрали составляет 1055 км, что делает ее крупнейшим дорожным инфраструктурным объектом в Африке. Проект соединяет юг Марокко с Дахлой через аль-Аюн и является частью инфраструктурной программы Рабата, направленной на развитие транспортных связей с южными территориями и странами Западной Африки. Стоимость проекта оценивается примерно в €850 млн.

The so-called «Donald J. Trump Highway» is the name recently given to the road connecting Tiznit to Dakhla, traversing Morocco’s Atlantic coast and Western Sahara.



The corridor is approximately 1,055 kilometers long and is one of the largest infrastructure projects undertaken… pic.twitter.com/6ySLiN9k2T — BowTiedMara (@BowTiedMara) August 2, 2026

В декабре 2020 года администрация Дональда Трампа признала суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Тогда же Рабат нормализовал отношения с Израилем в рамках соглашений, достигнутых при посредничестве США.

Позднее Трамп вновь подтвердил поддержку марокканского плана автономии региона и поблагодарил короля Марокко за решение назвать автомагистраль в его честь.

Западная Сахара остается предметом многолетнего спора между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО. Марокко контролирует большую ее часть и считает регион своими южными провинциями. Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира выступает за создание независимого государства. ООН относит Западную Сахару к числу несамоуправляющихся территорий.

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