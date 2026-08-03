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    Самую длинную автомагистраль Африки назвали в честь Трампа

    Решение стало знаком признательности американскому лидеру за его позицию по вопросу Западной Сахары, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Самую длинную автомагистраль Африки назвали в честь Трампа
    Фото: moroccoworldnews.com

    Власти Марокко приняли решение назвать одну из крупнейших автомагистралей страны именем президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на марокканское агентство MAP.

    Автомагистраль, соединяющая города Тизнит и Дахла, получила название Donald J. Trump Highway. О решении объявил король Марокко Мухаммед VI, отметив, что оно стало знаком признательности американскому лидеру за признание в 2020 году суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

    В письме, адресованном Дональду Трампу, марокканский монарх заявил, что решение является выражением «личной признательности» и отражает ценности дружбы и мира между двумя странами.

    — Ваше историческое признание в 2020 году суверенитета Марокко над его Сахарой навсегда останется в памяти марокканцев, — говорится в письме короля.

    По данным MAP, протяженность автомагистрали составляет 1055 км, что делает ее крупнейшим дорожным инфраструктурным объектом в Африке. Проект соединяет юг Марокко с Дахлой через аль-Аюн и является частью инфраструктурной программы Рабата, направленной на развитие транспортных связей с южными территориями и странами Западной Африки. Стоимость проекта оценивается примерно в €850 млн.

    В декабре 2020 года администрация Дональда Трампа признала суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Тогда же Рабат нормализовал отношения с Израилем в рамках соглашений, достигнутых при посредничестве США.

    Позднее Трамп вновь подтвердил поддержку марокканского плана автономии региона и поблагодарил короля Марокко за решение назвать автомагистраль в его честь.

    Западная Сахара остается предметом многолетнего спора между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО. Марокко контролирует большую ее часть и считает регион своими южными провинциями. Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира выступает за создание независимого государства. ООН относит Западную Сахару к числу несамоуправляющихся территорий.

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    В мире
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор