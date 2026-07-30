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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Марокко с национальным праздником

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Марокко Мухаммеда VI и народ страны с национальным праздником — Днем Трона, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан Марокко
    Фото: Kazinform

    — Уверен, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Марокко, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет поступательно развиваться во благо наших братских народов, — говорится в телеграмме.

    Президент пожелал Королю Мухаммеду VI успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Марокко — процветания и благополучия.

     

    Касым-Жомарт Токаев Президент Марокко Внешняя политика Казахстана
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор