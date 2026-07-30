Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Марокко с национальным праздником
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Марокко Мухаммеда VI и народ страны с национальным праздником — Днем Трона, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Уверен, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Марокко, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет поступательно развиваться во благо наших братских народов, — говорится в телеграмме.
Президент пожелал Королю Мухаммеду VI успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Марокко — процветания и благополучия.