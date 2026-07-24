Казахстан нарастит поставки зерна на рынок Марокко

В Касабланке состоялось первое заседание Казахстанско-Марокканского делового совета, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В работе форума приняла участие казахстанская делегация, в состав которой также вошел председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев.

В рамках мероприятий по развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между нашими странами казахстанская делегация провела переговоры с руководством министерства сельского хозяйства Королевства Марокко, министерства промышленности и торговли Королевства Марокко и представителями бизнеса страны. Стороны обсудили активизацию сотрудничества в агропромышленном секторе, а также расширение торговли сельхозпродукцией.

Асылхан Джувашев представил партнерам потенциал АПК Казахстана и возможности Продкорпорации как национального зернового оператора. Он отметил, что казахстанские агропроизводители экспортируют свою продукцию более чем в 80 стран мира. На протяжении последних двух лет Казахстан получил высокий урожай зерновых. В прошлом сельхозсезоне поставки зерна и муки достигли рекордных 15,3 млн тонн. География экспорта была значительно расширена за счет стран Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Одним из наиболее успешных примеров сотрудничества с Марокко стали поставки казахстанской пшеницы. В мае 2025 года Продкорпорация экспортировала первую партию продовольственной пшеницы марокканским покупателям. С учетом поставок других участников рынка общий объем отгрузок зерна в Королевство увеличился до 161,8 тыс. тонн, подтвердив высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию.

— Мы рассматриваем Королевство Марокко не только как перспективный рынок сбыта казахстанской зерновой продукции, но и как стратегический логистический и торговый хаб для расширения присутствия на рынках Северной и Западной Африки, а также развития сотрудничества с международными трейдерами, перерабатывающими компаниями и дистрибьюторами, — отметил председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Асылхан Джувашев.

Отдельное внимание стороны уделили инвестиционному сотрудничеству. Казахстан заинтересован в привлечении марокканских инвестиций в проекты по глубокой переработке сельхозпродукции.

Дополнительные перспективы открывает приверженность наших стран к развитию агротехнологий, пищевой промышленности в целях обеспечения продовольственной безопасности.

На полях делового совета также состоялась встреча с руководством марокканской компании OCP Nutricrops — дочерней структурой крупнейшей государственной компании OCP Group, которая является мировым лидером по производству фосфатных удобрений. Участники обсудили перспективы сотрудничества и реализации совместных проектов.

Марокко выступает крупнейшим торговым партнером Казахстана на Африканском континенте. В 2025 году товарооборот между нашими странами вырос на 68% и составил 461,5 млн долларов. За первые четыре месяца 2026 года взаимная торговля увеличилась еще на 58%, достигнув 167,6 млн долларов. Казахстан экспортирует в Марокко преимущественно серу, а также сельхозпродукцию — пшеницу, лен масличные и бобовые.

Ежегодно Марокко импортирует порядка семи млн тонн зерна. В числе основных поставщиков выступают страны Евросоюза, а также Канады и США. Казахстан уже вошел в пул экспортеров на марокканский рынок и рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов поставок сельхозпродукции в североафриканский регион.

Ранее сообщалось о том, что экспорт зерна и муки из Казахстана продолжает расти.