Экспорт зерна и муки из Казахстана продолжает расти

За период с сентября 2025 года по 17 июля 2026 года экспорт казахстанских зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг 13,5 млн тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Данные на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона, когда за рубеж было отправлено 12 млн тонн.

Основными драйверами роста выступили традиционные страны-импортеры в Центрально-Азиатском регионе и Афганистан.

Так, экспорт в Узбекистан увеличился на 37% и составил 5,6 млн тонн, в Кыргызстан — в 1,4 раза — 504 тыс. тонн, в Афганистан — на 59% — 2,2 млн тонн, в Туркменистан — на 34% — 210 тыс. тонн.

Положительная статистика грузоперевозок подтверждает высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию, а также свидетельствует об эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики и расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. ‎

Ранее сообщалось, что экспорт казахстанского зерна и муки в зерновом эквиваленте за десять месяцев сезона вырос на 13% и достиг 13,1 млн тонн.