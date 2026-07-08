Казахстан экспортировал 13,1 млн тонн зерна и муки

Экспорт казахстанского зерна и муки в зерновом эквиваленте за десять месяцев сезона вырос на 13% и достиг 13,1 млн тонн, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

По данным АО «НК Қазақстан темір жолы», это на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона, когда за рубеж было отправлено 11,6 млн тонн.

— Основными драйверами роста выступили традиционные страны-импортеры в Центрально-Азиатском регионе и Афганистан. Так, экспорт в Узбекистан на 38% — с 3,9 млн тонн до 5,5 млн тонн, в Кыргызстан — в 1,4 раза — с 357 тыс. тонн до 504 тыс. тонн, в Афганистан — на 59% — с 1,4 млн тонн до 2,2 млн тонн, в Туркменистан — на 37% — с 150 тыс. тонн до 205 тыс. тонн, — отметили в Минсельхозе Казахстана.

Также положительная статистика грузоперевозок подтверждает высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию и стабильную работу логистических коридоров в южном направлении, а также свидетельствует об эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики и расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. ‎

Напомним, в Казахстане запускается первый проект по промышленному производству безвирусного семенного картофеля.