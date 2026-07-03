Первый проект по промышленному производству безвирусного семенного картофеля запускается в Казахстане

Проект реализуется Казахским научно-исследовательским институтом плодоовощеводства совместно с южнокорейской компанией Vitrosys Agricultural Incorporation и предусматривает создание в Казахстане первой интегрированной системы полного цикла по производству безвирусного семенного картофеля — от получения и диагностики безвирусных растений в лабораторных условиях до производства миниклубней и семенного картофеля высоких репродукций, передает Kazinform со ссылкой на Минсельхоз.

Общий объем инвестиций составит до 10 млн долларов США и включает поставку современного оборудования, передачу технологий и развитие производственной инфраструктуры. Южнокорейская сторона обеспечит трансфер технологий быстрого и массового размножения безвирусных растений in vitro, а также технологий оздоровления и производства миниклубней картофеля.

Проект основан на применении современных биотехнологий, обеспечивающих ускоренное размножение, оздоровление и сохранение генетического потенциала сортов картофеля, что является ключевым условием получения высококачественного семенного материала.

В реализации проекта примут участие ученые Казахстана и Республики Корея. Совместная работа будет направлена на внедрение передовых биотехнологий, адаптацию производственных процессов к условиям Казахстана и подготовку отечественных специалистов в области современного семеноводства.

Сегодня потребность Казахстана в качественном семенном картофеле составляет порядка 450–480 тыс. тонн в год, в том числе 1,6–1,9 тыс. тонн оригинальных семян и 11–12 тыс. тонн элитных семян. После выхода проекта на полную промышленную мощность планируемые объемы производства позволят практически полностью покрыть потребность в семенном картофеле категорий G1, G2 и G3.

Согласно Дорожной карте проекта, уже в 2027 году планируется произвести 200 тысяч безвирусных растений in vitro и получить около 1,2 млн миниклубней картофеля.

В 2028 году объем производства семенного картофеля категории G1 составит порядка 1,2 тыс. тонн, в 2029 году — около 1,5 тыс. тонн. К 2030 году проект выйдет на полную промышленную мощность с объемом производства около 3,9 тыс. тонн семенного картофеля категории G1 ежегодно.

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