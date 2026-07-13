Самолеты отправили для тушения крупного лесного пожара близ Парижа

К югу от французской столицы бушует крупный лесной пожар, который власти охарактеризовали как «опасный» и «исключительного масштаба». На тушение пожара в лесу Фонтенбло срочно отправлены два пожарных самолета, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

В преддверии Дня взятия Бастилии, национального праздника и выходного дня во Франции, пожар серьезно сказывается на движении транспорта. Частично перекрыта главная автомагистраль страны, соединяющая север и юг, а ранее пожар заблокировал автомагистраль, идущую на восток от Парижа. Нарушена работа высокоскоростной железнодорожной линии на юг Франции: как сообщает французская железнодорожная компания SNCF, в воскресенье вечером до шести часов задерживались поезда, прибывающие на Лионский вокзал в Париже или отправляющиеся с него.

Лес Фонтенбло находится примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа. Рано утром в понедельник власти сообщили, что огонь быстро распространился на 800 гектаров и площадь пожара продолжает расти. Сейчас в парижском регионе жарко и сухо, он переживает третью волну жары.

Последняя волна жары во Франции вынудила временно остановить работу трех атомных электростанций, чтобы избежать сброса теплой охлаждающей воды в перегретые водоемы. Организаторы велогонки «Тур де Франс» из-за сорокоградусной жары сократили воскресный этап на 30 км.

Летом в нескольких странах Европы были побиты температурные рекорды, и это привело уже к нескольким крупным лесным пожарам. В испанской Альмерии в четверг лесной пожар привел к гибели по меньшей мере 13 человек — это один из самых смертоносных пожаров в истории страны. В Великобритании пожарные боролись с огнем по всей Англии и Уэльсу, в воскресенье на севере Уэльса из-за крупного лесного пожара была объявлена чрезвычайная ситуация.

По словам Эрика Брокарди из Национальной федерации пожарных Франции, это первый случай, когда пожарные самолеты отправляют из обычно более засушливого и жаркого юга страны, чтобы тушить лесной пожар в парижском регионе.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч человек погибли в Европе во время июньской жары.