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    Оранжевую тревогу из-за жары объявили в 72 департаментах Франции

    Во Франции из-за аномальной жары в 72 департаментах объявили оранжевый уровень опасности. Власти усиливают борьбу с лесными пожарами, отменяют часть поездов и привлекают добровольных пожарных, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Оранжевую тревогу из-за жары объявили в 72 департаментах Франции
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По данным метеорологической службы Meteo-France, жаркая погода сохранится в стране до конца недели.

    Высокие температуры осложнили ситуацию с лесными пожарами, которые уже несколько дней распространяются, особенно в южных регионах страны. Министр внутренних дел Лоран Нуньес дал указание префектам облегчить мобилизацию добровольных пожарных для тушения пожаров.

    В своем заявлении, опубликованном на платформе социальной сети американской компании X, Нуньес отметил, что лесные пожары затронули множество департаментов, в том числе Дром, Восточные Пиренеи, Эро и Луар-э-Шер.

    Нуньес, отметив, что 9 июля по всей стране было зафиксировано более 325 пожаров, заявил, что пожарные мобилизованы для защиты граждан от лесных пожаров.

    Министр сообщил, что дал указание губернаторам провести переговоры с компаниями, чтобы в случае необходимости добровольные пожарные могли быть мобилизованы в рабочее время, и поблагодарил работодателей, которые уже это делают.

    Согласно сообщениям национальных СМИ, французская национальная железнодорожная компания SNCF отменила четверть междугородних поездов по всей стране из-за жаркой погоды.

    Французская электроэнергетическая компания EDF также сообщила, что из-за волны жары был остановлен один из реакторов атомной электростанции в городе Гольфеш.

    По данным Министерства внутренних дел Франции, в стране работают около 256 тысяч пожарных. Из них 78% являются добровольцами, совмещающими службу с другой профессиональной деятельностью, 17% — профессиональные пожарные, а 5% — военнослужащие.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Ранее Франция ввела «красный уровень» из-за угрозы лесных пожаров. Также сообщалось, что в Европе эвакуируют тысячи людей из-за пожаров.

    Пожар Франция Местные органы власти Anadolu Agency Мировые новости Жара
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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