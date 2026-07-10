Оранжевую тревогу из-за жары объявили в 72 департаментах Франции

Во Франции из-за аномальной жары в 72 департаментах объявили оранжевый уровень опасности. Власти усиливают борьбу с лесными пожарами, отменяют часть поездов и привлекают добровольных пожарных, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным метеорологической службы Meteo-France, жаркая погода сохранится в стране до конца недели.

Высокие температуры осложнили ситуацию с лесными пожарами, которые уже несколько дней распространяются, особенно в южных регионах страны. Министр внутренних дел Лоран Нуньес дал указание префектам облегчить мобилизацию добровольных пожарных для тушения пожаров.

В своем заявлении, опубликованном на платформе социальной сети американской компании X, Нуньес отметил, что лесные пожары затронули множество департаментов, в том числе Дром, Восточные Пиренеи, Эро и Луар-э-Шер.

Нуньес, отметив, что 9 июля по всей стране было зафиксировано более 325 пожаров, заявил, что пожарные мобилизованы для защиты граждан от лесных пожаров.

Министр сообщил, что дал указание губернаторам провести переговоры с компаниями, чтобы в случае необходимости добровольные пожарные могли быть мобилизованы в рабочее время, и поблагодарил работодателей, которые уже это делают.

Согласно сообщениям национальных СМИ, французская национальная железнодорожная компания SNCF отменила четверть междугородних поездов по всей стране из-за жаркой погоды.

Французская электроэнергетическая компания EDF также сообщила, что из-за волны жары был остановлен один из реакторов атомной электростанции в городе Гольфеш.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в стране работают около 256 тысяч пожарных. Из них 78% являются добровольцами, совмещающими службу с другой профессиональной деятельностью, 17% — профессиональные пожарные, а 5% — военнослужащие.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Ранее Франция ввела «красный уровень» из-за угрозы лесных пожаров. Также сообщалось, что в Европе эвакуируют тысячи людей из-за пожаров.