Тысячи людей эвакуируют из-за пожаров в Европе

Масштабные лесные пожары продолжаются во Франции, Испании, Португалии и Греции, вынуждая власти проводить массовые эвакуации и привлекать тысячи спасателей к борьбе с огнем, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Огонь охватил юг Франции

На борьбу с огнем направлены тысячи пожарных, авиация и специализированная техника. На юге Франции пострадали два человека, а из опасной зоны эвакуировали около пяти тысяч жителей.

Крупное возгорание произошло вечером 4 июля в труднодоступной местности французского департамента Восточные Пиренеи неподалеку от Перпиньяна. В ликвидации пожара участвуют около 700 пожарных, 200 единиц техники, а также почти десять самолетов и вертолетов.

Известно о двух серьезно пострадавших — пожарном и местном жителе. Власти приняли решение эвакуировать около пяти тысяч человек.

— Лесной пожар исключительных масштабов, бушующий сейчас в Восточных Пиренеях, требует задействования огромных сил пожаротушения, а также привлечения служб внутренней безопасности и всех государственных ведомств, — заявил префект департамента Реньо де ла Мот.

По данным французских властей, 6 июля высокий риск возникновения новых пожаров сохранится еще в 41 департаменте страны, при этом в семи из них объявлен максимальный уровень опасности.

Токсичный дым накрыл Салоники

Недалеко от Салоник вспыхнул пожар на предприятии по переработке отходов. Густой черный дым распространился вплоть до центра города, из-за чего жителей призвали не выходить на улицу и держать окна закрытыми, чтобы избежать воздействия токсичных испарений.

Также были эвакуированы жители трех населенных пунктов и учреждения, где проживают 157 человек, нуждающихся в постоянном уходе. По подозрению в непреднамеренном поджоге полиция задержала 76-летнего мужчину.

Еще один крупный лесной пожар возник к западу от Афин. С огнем борются 210 пожарных, добровольцы и авиация.

В Испании огонь охватил более двух тысяч гектаров

В Испании лесной пожар продолжает распространяться в северо-восточной провинции Жирона, где возгорание началось 3 июля. По данным агентства EFE, площадь, пройденная огнем, уже достигла почти 2200 гектаров.

Пожар в Португалии распространился на 12 тысяч гектаров

В португальском муниципалитете Возела пожарные продолжают борьбу с огнем, который вспыхнул 2 июля. В операции задействованы около 1200 спасателей, 400 единиц техники и 15 самолетов.

Площадь пожара достигла 12 тысяч гектаров. Для помощи соседней стране Испания направила 120 пожарных и 45 единиц техники. К 5 июля основные очаги удалось локализовать, однако, по данным португальских СМИ, отдельные возгорания продолжают сохраняться.

Лесные пожары в нескольких странах Европы разгорелись на фоне экстремальной жары, которая установилась на континенте еще в июне.

Ранее Франция ввела «красный уровень» из-за угрозы лесных пожаров. Лесные пожары охватили юг Франции из-за экстремальной жары.