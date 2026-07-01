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    Франция ввела «красный уровень» из-за угрозы лесных пожаров

    Во Франции в шести южных департаментах объявили максимальный уровень тревоги из-за высокого риска лесных пожаров на фоне продолжающейся экстремальной жары, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu

    Франция ввела «красный уровень» из-за угрозы лесных пожаров
    Фото: Anadolu

    Как сообщила французская метеорологическая служба Meteo-France, максимальный уровень предупреждения введен в шести южных департаментах. Еще в департаментах Ардеш, Дром и Вар действует «оранжевый уровень» тревоги.

    Представитель Национальной федерации пожарных Франции Давид Аннотель в комментарии общественной радиостанции Franceinfo заявил, что, несмотря на то что сейчас только 1 июля, они уже обеспокоены угрозой лесных пожаров.

    Аннотель также отметил, что один из каждых девяти лесных пожаров возникает по вине человека. В связи с этим он призвал соблюдать решения префектур, не курить в лесах и разводить мангалы только на бетонных площадках.

    По его словам, техника и личный состав уже испытывают серьезную нагрузку из-за сложившейся ситуации. Аннотель отметил, что ресурсы пожарных не безграничны, а им предстоит продержаться в таком режиме еще два месяца.

    Также он подчеркнул, что нынешние погодные условия повышают риск возникновения пожаров: скорость ветра достигает 30 км в час, уровень влажности опускается ниже 30%, а температура воздуха держится выше 30 градусов.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

    Ранее сообщалось, что первые шесть месяцев 2026 года стали самыми жаркими в Испании за 65 лет.

    Погода Франция Метеоусловия Местные органы власти Европа Мировые новости Жара
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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