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    Лесные пожары охватили юг Франции из-за экстремальной жары

    Юг Франции охватила волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. По информации властей, с начала пожароопасного сезона огонь уничтожил почти 9 тысяч гектаров растительности, более тысячи гектаров — с середины недели, передает Kazinform со ссылкой на Еuronews.

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    Фото: Pompiers_13 / x.com

    Как пишет Еuronews, активные возгорания зафиксированы в департаментах Эро, Од и Буш-дю-Рон.

    Крупнейший пожар вспыхнул недалеко от границы с Испанией, где огонь охватил около 900 гектаров. В зоне бедствия работают более 800 пожарных, однако тушение осложняется сильным ветром и холмистой местностью, не позволяющей использовать наземную технику.

    Также, два серьезных источника огня образовались под Марселем, распространившись до площади в 250 гектаров. Пожар в Роньяке, расположенном немного южнее, удалось полностью взять под контроль, там уничтожены 40 гектаров леса.

    Кроме того, вблизи Канн эвакуировали 2200 человек из кемпингов из-за подступающего огня. В борьбе с пожарами участвуют 250 пожарных, наземная техника и авиация — самолеты Canadair и спецвертолеты.

    Пожары возникли и на другом конце страны - в Финистере на северо-западе Франции - там уничтожены десятки гектаров леса.

    Ранее сообщалось, что во Франции в шести южных департаментах объявили максимальный уровень тревоги из-за высокого риска лесных пожаров на фоне продолжающейся экстремальной жары.

    Франция Лесные пожары Жара
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор