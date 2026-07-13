Более 10 тысяч человек погибли в Европе во время июньской жары

Во время рекордной волны жары, охватившей Европу в конце июня, было зафиксировано более 10 тысяч случаев избыточной смертности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

В основу исследования EuroMOMO, сети, работающей при поддержке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, легли данные национальной статистики смертности 27 европейских стран. Учитывались все случаи избыточной смертности, независимо от их причины, за неделю с 22 по 28 июня — период, когда волна жары достигла своего пика во Франции, Испании, Великобритании и других странах Европы.

Согласно данным, более 9 тысяч случаев избыточной смертности пришлись на людей старше 65 лет.

EuroMOMO не публикует данные об избыточной смертности по отдельным странам, но отметила, что Франция и Бельгия были единственными двумя странами в Европе, где в последнюю неделю июня была зафиксирована «очень высокая» избыточная смертность.

По данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, во время этой волны жары в стране была зарегистрирована самая высокая избыточная смертность за весь период наблюдений, которые ведутся с 2000 года.

Отдельное научное исследование показало, что во время волн жары, накрывших Англию и Уэльс в мае и июне, от причин, связанных с высокой температурой, скончались около 2700 человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что жара в Европе стала причиной более 1300 избыточных смертей.