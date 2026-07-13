Из-за жары во Франции снизили мощность восьми ядерных реакторов

Причиной стала аномальная жара, из-за которой температура воды в реках превысила допустимые значения.

По данным Le Parisien, ограничения затронули реакторы на атомных электростанциях «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». Кроме того, мощность была снижена на нескольких других АЭС, включая «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен».

Такие меры предусмотрены французскими экологическими нормами. При повышении температуры воды в реках, используемой для охлаждения реакторов, оператор обязан сокращать мощность или временно останавливать энергоблоки, чтобы не допустить перегрева водоемов и защитить местные экосистемы.

Напомним, в июне французский государственный энергетический концерн EDF уже приостанавливал работу двух ядерных реакторов из-за аномальной жары. Ограничения вводились, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

23 июня во Франции был зафиксирован самый жаркий день с начала измерений в 1947 году: средняя температура в течение дня и ночи достигла 30°C. Сильная жара стала причиной десятков смертей и перебоев в электроснабжении, работе школ и туристических объектов в некоторых частях Европы.