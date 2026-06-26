Франция приостановила работу атомных реакторов из-за жары

Французский государственный энергетический концерн EDF временно приостановил работу двух ядерных реакторов, чтобы снизить воздействие на окружающую среду в условиях рекордной жары, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews .

Реакторы расположены на АЭС Ножан-сюр-Сен к северу от Парижа и АЭС Бюже недалеко от Лиона. Их работу пришлось приостановить из-за повышения температуры воды в реках, используемой для охлаждения реакторов.

После охлаждения реакторов вода возвращается в реки уже более теплой. Во время аномальной жары, когда температура воды и без того высока, приходится сокращать или полностью останавливать работу энергоблоков, чтобы не превышать экологические нормативы и не наносить ущерб водным экосистемам.

На этой неделе АЭС Ножан-сюр-Сен из-за экстремальной жары уже сократила мощность одного из своих реакторов для защиты водной флоры и фауны.

В понедельник был также остановлен реактор на АЭС Гольфеш на реке Гаронна на юго-западе Франции, а мощность на ряде других площадок 57-реакторного парка EDF была снижена. В прошлом году на эти объекты приходилось почти 70% выработки электроэнергии во Франции.

При этом оператор французской энергосистемы RTE заверил, что «Франция располагает достаточными генерирующими мощностями для удовлетворения спроса на электроэнергию, в том числе в случае остановки отдельных объектов».

Франция объявила в более чем половине из 96 департаментов красный, представляющий угрозу для жизни уровень опасности из-за рекордной жары.

23 июня во Франции был зафиксирован самый жаркий день с начала измерений в 1947 году: средняя температура в течение дня и ночи достигла 30°C. Сильная жара стала причиной десятков смертей и перебоев в электроснабжении, работе школ и туристических объектов в некоторых частях Европы.

Ранее сообщалось о том, что Европа страдает от рекордной жары.